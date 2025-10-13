Қазақстан қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісім жасасқан елдердің тізімі бекітілді
Қаржы министрі 2025 жылғы 6 қазандағы бұйрығымен Қазақстан Республикасы қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтарудың алдын алу мәселелерін реттейтін халықаралық шарт күшіне енген мемлекеттердің тізімін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, пайда салығының номиналды мөлшерлемесі Қазақстандағы корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесінің 75%-нан асатын, қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтарудың алдын алу туралы халықаралық келісім жасалған 40 мемлекет тізімге енді.
Тізімге кірген елдер:
- Австрия Республикасы
- Америка Құрама Штаттары
- Армения Республикасы
- Әзербайжан Республикасы
- Беларусь Республикасы
- Бельгия Корольдігі
- Вьетнам Социалистік Республикасы
- Германия Федеративтік Республикасы
- Жапония мемлекеті
- Италия Республикасы
- Иран Ислам Республикасы
- Испания Корольдігі
- Канада
- Корея Республикасы
- Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарын қоспағанда)
- Латвия Республикасы
- Люксембург Ұлы Герцогтігі
- Малайзия
- Моңғолия
- Нидерланд Корольдігі
- Норвегия Корольдігі
- Пәкістан Ислам Республикасы
- Польша Республикасы
- Ресей Федерациясы
- Румыния
- Сауд Арабиясы Корольдігі
- Сингапур Республикасы
- Словакия Республикасы
- Словения Республикасы
- Түркия Республикасы
- Украина
- Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі
- Үндістан Республикасы
- Финляндия Республикасы
- Франция Республикасы
- Хорватия Республикасы
- Чех Республикасы
- Швеция Корольдігі
- Швейцария Конфедерациясы (тек келесі кантондар бойынша: Аргау, Берн, Тичино және Цюрих)
- Эстония Республикасы.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді және 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болады.
Бұған дейін күшінде болған қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісім жасалған елдердің тізімі мен оған енгізілген өзгерістердің күші жойылды.
