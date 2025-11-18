Қазақстанда құрылыс салушылар үшін және ЖИ саласында жаңа айыппұлдар пайда болды
Құрылыс салушылар
Мәселен, құрылыс салушының, уәкілетті компанияның, инжинирингтік компанияның тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы ҚР заңнамалық актісінің талаптарын, оның ішінде ашылуға жататын ақпараттың мазмұнын, сондай-ақ оны тарату тәртібін бұзуы не құрылыс салушының, уәкілетті компанияның, инжинирингтік компанияның дәл емес, толық емес немесе анық емес ақпаратты таратуы, осы баптың екінші және 2-1 бөліктерінде көзделген-заңды тұлғаларға 300 АЕК (2025 жылы 1 179 600 теңге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Бұл ретте жеке, заңды тұлғалардың немесе бірлескен қызмет туралы шартқа (жай серіктестік, консорциум) сәйкес қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың ақшасын тартқаны үшін үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат немесе тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторының кепілдігін алмай-ақ-шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 750 АЕК (2 949 000 теңге) мөлшерінде айыппұл көзделгені толықтырылды), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 1000 АЕК (3 932 000 теңге), ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-2000 АЕК (5 898 000 теңге) мөлшерінде.
Жеке, заңды тұлғалардың немесе бірлескен қызмет туралы шартқа (жай серіктестік, консорциум) сәйкес қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың ақшасын тартуға бағытталған салынып жатқан көппәтерлі тұрғын үйлердің немесе жеке тұрғын үй кешендерінің жарнамасын үлескерлердің ақшасын тартуға тиісті рұқсатсыз немесе тұрғын үйге үлестік қатысу кепілдігін беру туралы шартсыз өндіргені, таратқаны немесе орналастырғаны үшін сондай-ақ бекітілген құрылыс жобасында тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) сыныптамасына сәйкес келмейтін құрылыс – Жеке тұлғаларға – 200 АЕК (589 800 теңге), шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – 500 АЕК (1 966 000 теңге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 750 АЕК, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-1000 АЕК мөлшерінде айыппұл белгіленді.
ТКШ
Сонымен қатар, инженерлік желілер мен жабдықтарды жылу беру маусымына дайындау жөніндегі іс – шараларды өткізбегені үшін көппәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестігінің төрағасы, кондоминиум объектісін басқару субъектісі-50 АЕК (196 600 теңге) мөлшерінде айыппұл салды.
Бұл ретте әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған осы жоспардағы әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін – 100 АЕК мөлшерінде айыппұл көзделген.
Лицензиялау
Өтініш берушінің лицензияны немесе екінші санаттағы рұқсатты алған кезде көрінеу анық емес ақпарат беруі, сол сияқты осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік), сондай-ақ лицензияның немесе екінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соққан біліктілік немесе рұқсат беру талаптарын бұзушылықтарды жоймауы Санаттар – Жеке тұлғаларға – 40 АЕК (157 280 теңге), шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 100 АЕК, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 150 АЕК (589 800 теңге), ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, ҚР резидент емес банктерінің филиалдарына, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына айыппұл салуға әкеп соғады – ҚР резидент лицензстері, ҚР резидент емес сақтандыру брокерлерінің филиалдары – 300 АЕК (1 179 600 теңге) мөлшерінде.
Жасанды интеллект
Бұдан басқа, кодекс жасанды интеллект саласындағы заңнаманы бұзуды көздейтін жаңа баппен толықтырылды.
Осылайша, жасанды интеллект саласындағы заңнаманы бұзу:
- жасанды интеллект жүйелерінің иелері немесе иелерінің жасанды интеллект жүйесі қызметінің синтетикалық нәтижелері туралы пайдаланушыларды хабардар етуін қамтамасыз етпеуі, бұл оларды жаңылыстыруы мүмкін;
- жасанды интеллект жүйелерінің меншік иелері немесе иелері адамдардың денсаулығына немесе әл-ауқатына теріс әсер етуге, тыйым салынған, жалған ақпарат жасауға немесе таратуға, адам құқықтарын кемсітуге немесе бұзуға және егер бұл әрекетте (әрекетсіздікте) қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, өзге де зиян келтіруге әкеп соққан жоғары дәрежелі жасанды интеллект жүйелерінің тәуекелдерін басқаруды жүзеге асырмауы мүмкін.
Жеке тұлғаларға – 15 АЕК (58 980 теңге), шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 20 АЕК (78 640 теңге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 30 АЕК (117 960 теңге), ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-100 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Көрсетілген баптың әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін – жеке тұлғаларға – 30 АЕК, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 50 АЕК, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 70 АЕК, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-200 АЕК мөлшерінде айыппұл көзделген Жасанды интеллект жүйесінің қызметін тоқтата тұру немесе тыйым салу арқылы АЕК.
Сондай-ақ, жасанды интеллект саласындағы уәкілетті орган жоғарыда көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайтыны толықтырылды.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және әкімшілік жаза қолдануға жасанды интеллект саласындағы уәкілетті органның басшысы мен оның орынбасарлары құқылы.
Заң 2025 жылғы 19 қаңтардан бастап, бірқатар баптар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.