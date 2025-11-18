#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Құқық

Прокурорлар тексеру кезінде Аралдағы бөгетті нығайтуға арналған 13 мың тонна қиыршық тасты "таппай қалды"

Арал теңізі, Көкарал бөгеті, Қазсушар, тексеру, қиыршық тас, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 17:21 Сурет: wikimedia/Мирсаитов Ислам
Қызылордада "Қазсушар" РМК облыстық филиалын тексеру барысында бюджет қаражатын жымқыру фактісі анықталды. Бұл туралы Қызылорда облысының прокуратурасы ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру нәтижесі көрсеткендей, 13 мың тонна қиыршық тас жеткізілмегені белгілі болды, бұл ретте қаражат жалпы жеткізу көлеміне толық аударылған (60 мың тонна).

Табиғи материал – Көкарал бөгетінің стратегиялық нысанын нығайту үшін өте қажет екенін айта кету керек.

Заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке 188 млн теңгеден астам шығын келген.

Аталған факті бойынша облыс прокуратурасымен ҚР Қылмыстық кодекстің 189-бабы 4-бөлігінің 2-тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді (лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, өзіне сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру, аса iрi мөлшерде жасаған).     

Сот санкциясымен "Қазсушар" РМК филиалының бес лауазымды тұлғасы мен бас мердігер қамауға алынды.

Қылмыстық істі облыстың арнайы прокурорлары тергеді. Қазіргі таңда, ол бойынша іс аяқталып, сотқа жіберілді.

Көкарал бөгеті тағы екі метрге биіктеуі керек болған. Арал ауданының тұрғындары мен су шаруашылығы мамандары, ғалымдар осындай ортақ тұжырымға келген. Солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасының екінші кезеңі жүзеге асқан жағдайда, теңіздің акваториясы ұлғайып, тұздылығы азаяды. Су айдыны аумағындағы табиғат түлеп, тіршілік жандана түседі. Президент Жолдауында "Арал теңізін толтыру жұмыстары қарқынды жалағаса беруі тиіс", деген болатын. 

Айта кетсек, 2025 жылы 10 қазанда премьер-министр Олжас Бектенов Халықаралық Аралды құтқару қоры басқармасының отырысына қатысушылармен кездесу өткізген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Маңғыстау прокурорлары спорт саласындағы жемқорлықты әшкереледі
11:31, 17 қыркүйек 2024
Маңғыстау прокурорлары спорт саласындағы жемқорлықты әшкереледі
Әкімдіктің бөлім басшысы 5 млн теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған
11:14, 30 қазан 2023
Әкімдіктің бөлім басшысы 5 млн теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған
Шымкент прокурорлары бизнес субъектілерінің құқығын қорғады
12:59, 12 сәуір 2025
Шымкент прокурорлары бизнес субъектілерінің құқығын қорғады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: