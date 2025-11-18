Прокурорлар тексеру кезінде Аралдағы бөгетті нығайтуға арналған 13 мың тонна қиыршық тасты "таппай қалды"
Тексеру нәтижесі көрсеткендей, 13 мың тонна қиыршық тас жеткізілмегені белгілі болды, бұл ретте қаражат жалпы жеткізу көлеміне толық аударылған (60 мың тонна).
Табиғи материал – Көкарал бөгетінің стратегиялық нысанын нығайту үшін өте қажет екенін айта кету керек.
Заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке 188 млн теңгеден астам шығын келген.
Аталған факті бойынша облыс прокуратурасымен ҚР Қылмыстық кодекстің 189-бабы 4-бөлігінің 2-тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді (лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, өзіне сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру, аса iрi мөлшерде жасаған).
Сот санкциясымен "Қазсушар" РМК филиалының бес лауазымды тұлғасы мен бас мердігер қамауға алынды.
Қылмыстық істі облыстың арнайы прокурорлары тергеді. Қазіргі таңда, ол бойынша іс аяқталып, сотқа жіберілді.
Көкарал бөгеті тағы екі метрге биіктеуі керек болған. Арал ауданының тұрғындары мен су шаруашылығы мамандары, ғалымдар осындай ортақ тұжырымға келген. Солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасының екінші кезеңі жүзеге асқан жағдайда, теңіздің акваториясы ұлғайып, тұздылығы азаяды. Су айдыны аумағындағы табиғат түлеп, тіршілік жандана түседі. Президент Жолдауында "Арал теңізін толтыру жұмыстары қарқынды жалағаса беруі тиіс", деген болатын.
Айта кетсек, 2025 жылы 10 қазанда премьер-министр Олжас Бектенов Халықаралық Аралды құтқару қоры басқармасының отырысына қатысушылармен кездесу өткізген болатын.