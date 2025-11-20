#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Құқық

Атырауда "Бизнесті қорғау" форумы өтті

Форум, Атырау, бизнес, қорғау, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 18:46 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырау облысының прокуроры Мадияр Басшыбаев "Заң мен Тәртіп" идеологемасын іске асыру мақсатында кәсіпкерлер және инвесторлармен форум өткізді. Форумда бизнес өкілдерінде кездесетін негізгі мәселелер талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, әкімшілік кедергілер, негізсіз тексерулер және жекелеген мемлекеттік органдар тарапынан көрсетілетін қысым жайы.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Бас прокурордың тапсырмасын орындау мақсатында облыс прокуратурасы:

  1. 15,5 мыңнан астам кәсіпкердің және 12 инвестордың құқықтарын қорғады;
  2. мемлекеттік органдардың 62 заңсыз актісін жойды;
  3. 2 заңсыз тексерудің алдын алды;
  4. 300 лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тартты.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

"Инвесторлар өз жобаларын таныстырып, реттеуді қажет ететін негізгі мәселелерді атап өтті және тегін заңгерлік кеңес алды. Сонымен қатар мемлекеттік органдар мен бизнес қоғамдастығы арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту мәселелері қаралып, одан әрі тиімді диалог орнату бойынша ұсыныстар әзірленді". Атырау облысының прокуратурасы

Форум, Атырау, инвесторлар, кәсіпкерлер, прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 18:46

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Облыс прокуратурасы бизнестің құқықтарын қорғау және кәсіпкерлер үшін ашық, қолайлы жағдай қалыптастыру бағытында жұмыстарын жалғастырады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда Солтүстік және Орталық Азияның Жетінші көпжақты форумы өтті
20:38, 02 қараша 2023
Алматыда Солтүстік және Орталық Азияның Жетінші көпжақты форумы өтті
Жамбылда Respublica партиясының бизнес-форумы өтті
14:36, 19 қазан 2025
Жамбылда Respublica партиясының бизнес-форумы өтті
Жасөсіпірмдер арасындағы тәуекел топтарын анықтаудағы ЖИ көмегі: Атырауда прокуратураның ауқымды форумы өтті
13:30, 31 қазан 2025
Жасөсіпірмдер арасындағы тәуекел топтарын анықтаудағы ЖИ көмегі: Атырауда прокуратураның ауқымды форумы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: