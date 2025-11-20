Атырауда "Бизнесті қорғау" форумы өтті
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырау облысының прокуроры Мадияр Басшыбаев "Заң мен Тәртіп" идеологемасын іске асыру мақсатында кәсіпкерлер және инвесторлармен форум өткізді. Форумда бизнес өкілдерінде кездесетін негізгі мәселелер талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, әкімшілік кедергілер, негізсіз тексерулер және жекелеген мемлекеттік органдар тарапынан көрсетілетін қысым жайы.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Бас прокурордың тапсырмасын орындау мақсатында облыс прокуратурасы:
- 15,5 мыңнан астам кәсіпкердің және 12 инвестордың құқықтарын қорғады;
- мемлекеттік органдардың 62 заңсыз актісін жойды;
- 2 заңсыз тексерудің алдын алды;
- 300 лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тартты.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
"Инвесторлар өз жобаларын таныстырып, реттеуді қажет ететін негізгі мәселелерді атап өтті және тегін заңгерлік кеңес алды. Сонымен қатар мемлекеттік органдар мен бизнес қоғамдастығы арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту мәселелері қаралып, одан әрі тиімді диалог орнату бойынша ұсыныстар әзірленді". Атырау облысының прокуратурасы
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Облыс прокуратурасы бизнестің құқықтарын қорғау және кәсіпкерлер үшін ашық, қолайлы жағдай қалыптастыру бағытында жұмыстарын жалғастырады.
