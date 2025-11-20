#Халық заңгері
Құқық

Астана маңындағы ірі мал ұрлығы: күдікті шаруа қожалығы басшысы болып шықты

Жылқы, ұрлық, Ақмола облысы, шаруа қожалығы, басшы, күдікті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 20:17 Сурет: primeminister.kz
Біржан сал ауданында тәртіп сақшылары қараша айының басында жасалған атышулы қылмыстың бетін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

1971 жылы туған Астана тұрғыны полицияға 8 қарашаға қараған түні Прожектор ауылында белгісіз біреулер өзінің 16 бас жылқысын ұрлап әкеткені туралы арызбен жүгінді. Криминалдық полиция бөліністерінің қызметкерлері дереу сотқа дейінгі тергеп-тексеруге кірісті.

"Мұқият жоспарланған жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері жоғалып кеткен табынның ізіне түсіп, ұрлыққа қатысы бар адамдардың шеңберін анықтай алды. Істің басты қатысушысы жергілікті шаруа қожалықтарының бірінің 45 жастағы басшысы болып шықты. Тергеу мәліметтері бойынша, ол бағалы жануарларды ұрлауды ұйымдастырған. Күдіктіге "үй қамағына алу" бұлтартпау шарасы тағайындалды". Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін мобильді қосымша орнатып, 5 млн теңгеден қағылған ақмолалық ірі алаяқтықтың құрбаны болғанын жазғанбыз.

