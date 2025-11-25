#Халық заңгері
Құқық

Энергетика министрлігі мұнай-газ-химия өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша түзетулер әзірледі

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 13:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрлігі "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заң жобасында қолданыстағы кодекстер мен заңдардан "мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы" жаңа заңда қайталанатын ережелерді алып тастау, сондай-ақ мұнай-газ химиясы саласының жер қойнауын пайдаланумен, газбен жабдықтаумен және мұнай өнімдерінің айналымымен өзара байланысын сақтауға бағытталған қажетті толықтырулар енгізу көзделеді.

Министрлік атап өткендей, аталған өзгерістерді іске асыру қайталануды және құқықтық қайшылықтарды жоюға, мұнай-газ химиясы саласын реттеуге бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге, сондай-ақ саланың негізгі заңы мен ілеспе нормативтік актілер арасында құқықтық байланысты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Нәтижесінде мұнай-газ химиясы өнеркәсібін тиімді дамытуға бағытталған тұтас және дәйекті реттеу жүйесі құрылатын болады.

Мысалы, заң жобасында мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы заңнаманы ескере отырып, республика аумағында өндірілетін тауарлық және сұйытылған мұнай газымен ҚР ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз етудің басымдығы көзделген.

Сондай-ақ, республиканы газдандырудың бас схемасы ҚР-ның тауарлық және сұйытылған мұнай газына ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз етудің басымдығы, тауарлық және сұйытылған мұнай газын өндірудің, өткізудің және тұтынудың болжамды теңгерімі негізінде мұнай-газ-химия өнеркәсібін мұнай-газ-химия өнімі үшін шикізатпен қамтамасыз ету қажеттілігі ескеріле отырып әзірленетіні айтылады.

Тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар тауарлық газды пайдаланудың басым құқығына ие, ал уәкілетті органның бөлу тәртібімен тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар, сондай-ақ мұнай-газ химиясы өнеркәсібі субъектілері сұйытылған мұнай газын пайдаланудың басым құқығына ие.

Осылайша, әзірлеушілер атап өткендей, заң жобасының мақсаты тек техникалық өзгерістер мен толықтырулар енгізу ғана емес, сонымен қатар "мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы" жаңа заңды табысты енгізу және одан әрі іске асыру үшін толыққанды құқықтық базаны қамтамасыз ету болып табылады.

Құжат 17 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

