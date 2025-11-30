Ақтөбеде такси жүргізушісінің көлігін айдап кеткен мас ер адам бас бостандығынан айырылды
Бұл туралы "Диапазон" порталы 2025 жылдың 30 қарашасында жазды.
Ақтөбенің 43 жастағы тұрғыны такси жүргізушісімен жанжалдасып, "Теплосет-2" бау-бақша ұжымына жеткеннен кейін оның көлігін тартып алған.
Тергеу мәліметтері бойынша, ер адам досымен бірге арақ ішкен, содан кейін таксиге қоңырау шалып, жол бойы ұйықтаған. Межелі жерге жеткенде ол жүргізушіге ақы төлемейтінін айтқан. Такси жүргізушісі ашуланып, жолаушыны үйіне алып кетпек болады, бірақ орта жолға келгенде оны түсіріп кетпек болады. Сол кезде ер адам оны желкесінен ұрып жібереді, осылайша екеуі көліктен шығады. Төбелеспек болып жүргізуші артқа қарай шегіншектеген кезде ер адам оның Mitsubishi Lancer көлігіне отырып, оқиға орнынан тайып отырады.
Такси жүргізушісі бірден полицияға хабарласады. Экипаж көлікті қуып жетіп, бірнеше рет одан тоқтауын талап етедті, бірақ ол ешбір талапты елемейді. Көлік алдына басқа көлік келіп тұра қалған кезде ғана тоқтады.
Жолаушыға көлікті айдап әкету, мас күйінде көлік рөліне отыру және жүргізуші куәлігінсіз көлік жүргізу баптары бойынша айып тағылды (жүргізуші куәлігінен айырылған болып шықты). Сотта ер адам 2 мың теңге төлегісі келетінін, ал қалған 680 теңгені таңертең аударатынын айтқанын жеткізді, бірақ такси жүргізушісі оны таяқпен ұрып, ол қашуға мәжбүр болған көрінеді. Бірақ такси жүргізушісінен таяқ табылған жоқ.
Сот ер адамды алты айға бас бостандығынан және өмір бойына жүргізуші куәлігінен айыруға үкім шығарды.
Қазан айында Ақтөбеде 5 млн теңге үшін қарт дәрігерді өлтірген фельдшер 20 жылға сотталды.