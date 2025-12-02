Мектеп оқулықтарына сараптама және мониторинг жүргізу ережелері өзгерді
Атап айтқанда, қағидалар білім беру саласындағы уәкілетті орган мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары үшін әрбір бес жыл сайын, арнаулы білім беру ұйымдары үшін әрбір алты жыл сайын тізбені жаңартуды қамтамасыз ететін сараптама жүргізу кестесін бекітетіні туралы тармақпен толықтырылды.
Бұл ретте білім беру саласындағы уәкілетті орган ОӘК-ні, оқулықтарды және ОӘК-ні әзірлеу және қайта басып шығару мерзімдерін, оның ішінде олардың сапасына мониторинг қорытындылары бойынша электрондық нысанда өзгертуге құқылы.
ЕҰ ОӘК, оқулықтар мен ОӘК, оның ішінде электрондық нысанда дайындау үшін тақырыптық жоспар негіз болып табылатыны көрсетіледі.
Келесі қаржы жылына арналған тақырыптық жоспар жыл сайын 5 қаңтардан 15 наурызға дейін МДҰ ОӘК, оқулықтар мен ОӘК, оның ішінде баспа немесе әзірлеуші белгіленген нысанда көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсы арқылы берген электрондық нысанда енгізуге болжамды өтінімдер негізінде қалыптастырылады.
Баспадан немесе әзірлеушіден Тақырыптық жоспарға МДҰ ОӘК-нің, оқулықтың және ОӘК-нің бір атауы, оның ішінде электрондық нысанда сыныпқа арналған пән бойынша енгізіледі. Жоспарланғаннан болжамды өтінімдер көлемі артқан кезде тақырыптық жоспарға ОӘК-нің, оқулықтардың, ОӘК-нің, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушылардың жалпы өтінімдерінің электрондық нысандағы тең үлесі енгізіледі.
Сондай-ақ, қағидалар көрсетілетін қызметті берушінің ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне келесі қаржы жылына арналған тақырыптық жоспар енгізетіні туралы тармақпен толықтырылды.
Комитет ағымдағы жылдың 15 мамырынан кешіктірмей тақырыптық жоспарды бекітеді және ол бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өзінің интернет-ресурсында және көрсетілетін қызметті берушіде орналастырады.
Тақырыптық жоспарға өзгерістер мен толықтырулар республикалық бюджеттен көзделген қаражат шеңберінде енгізіледі.
Комитет тақырыптық жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Комитеттің және көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсындағы ақпаратты өзектендіреді.
Оқулық пен ЭУ дайындауды авторлық ұжымды қалыптастыру жолымен әзірлеуші немесе баспагер ұйымдастырады, оның құрамына оқулықтар мен ЭУ әзірлеу мәселелері бойынша оқыту курстарынан өткен білім беру ұйымдарының ғалымдары, әдіскерлері, педагогтері кіреді.
ОӘК-ні, ОӘК-ні, жәрдемақыны, оның ішінде электрондық нысанда дайындауды оқу басылымының авторы немесе авторлық ұжым жүзеге асырады.
Жаңадан әзірленген оқулықтар мен ОӘК-ні сараптамаға қабылдау ағымдағы жылдың 30 маусымына дейін, ОӘК-ні, ЭУ-ні, ЭӘК-ні, қайта басылатын оқулықтарды және ОӘК-ні, оның ішінде электрондық нысанда ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін жүзеге асырылады.
Жәрдемақыларды, ЭҮ сараптамаға қабылдау күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады.
ДО ОӘК, оқулықтар, ОӘК, жәрдемақылар, оның ішінде электрондық нысанда ғылыми-педагогикалық сараптаманы көрсетілетін қызметті беруші қалыптастыратын сараптама тобы 50 күнтізбелік күн ішінде жүргізетіні нақтыланады.
Бұл ретте сараптама тобы мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар, сарапшылар базасына енгізілген "педагог-сарапшы", "педагог-зерттеуші" немесе "педагог-шебер" біліктілік санаты бар ғалымдар мен педагогтер қатарынан тұрады. Ғылыми-педагогикалық сараптама жүргізуге "ЖОО-ның үздік оқытушысы", "Үздік педагог" республикалық конкурстарының жеңімпаздары, ведомстволық және мемлекеттік наградалардың иегерлері де тартылады.
Көрсетілетін қызметті беруші оқу басылымдарын бағалаудың негізгі параметрлері бойынша Ғылыми кеңестің шешімімен бекітілетін сараптама өлшемшарттарын әзірлейді:
- құрылымы және ұйымдастырылуы;
- мазмұны;
- дидактикалық аспектілер;
- әдістемелік аспектілері;
- тіл деңгейі;
- психологиялық және психолингвистикалық аспектілер;
- этномәдени және құндылық аспектілері;
- цифрлық технологияларды қолдану, соның ішінде жасанды интеллектті қолдану;
- дифференциация аспектілері;
- макет және дизайн.
Көрсетілетін қызметті беруші ДО-ның жаңадан әзірленген ОӘК, оқулықтар мен ОӘК, оның ішінде Тізбеге енгізілген электрондық нысанда бағалау үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында оқу процесінде пайдаланудың бірінші жылынан кейін олардың сапасына мониторинг жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті беруші тізбені бекіткен күннен бастап мониторинг жүргізу үшін өзінің интернет-ресурсында жаңадан әзірленген ЕҰ ОӘК-нің, оқулықтардың, ОӘК-нің, оның ішінде электрондық нысанда танысу (демонстрациялық) электрондық нұсқаларын орналастырады.
ДДҰ-ның жаңадан әзірленген ОӘК, оқулықтар мен ОӘК сапасының мониторингі, оның ішінде электрондық нысанда, оқу жылы ішінде көрсетілетін қызметті берушінің Ғылыми кеңесі бекіткен әдіснаманың негізінде педагогтер, білім алушылар, ата-аналар немесе заңды өкілдер арасында байқау, сұрау салу жолымен жүзеге асырылады.
Мониторинг нәтижелері талдамалық анықтама түрінде ДО-ның жаңадан әзірленген ОӘК, оқулықтар мен ОӘК, оның ішінде электрондық нысанда жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтиды және білім беру саласындағы уәкілетті органның қарауына ұсынылады.
Мониторинг қорытындылары ЕҰ ОӘК, оқулықтар мен ОӘК мазмұнына өзгерістер енгізу үшін, оның ішінде келесі қайта басылымда электрондық нысанда немесе білім беру ұйымдары талап етпеген ЕҰ ОӘК, оқулықтар мен ОӘК тізбесінен алып тастау үшін, оның ішінде электрондық нысанда негіз болып табылады.
Бұйрық 2025 жылғы 12 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.