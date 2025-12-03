#Халық заңгері
Құқық

Жамбыл облысының тұрғыны сотқа жүгініп, несиесі бойынша банктер алдындағы 9 млн теңге берешегінен құтылды

Несие, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, несие, қарыз, сот шешімі, банкроттық, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 17:52 Сурет: pexels
Банктерден бірнеше несие алып, қарызға әбден белшесінен батқан Жамбыл облысының тұрғыны өзіне қатысты банкроттық рәсімін қолдануды сұрап, сотқа жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жуалы аудандық сотының баспасөз қызметі 2025 жылы 3 желтоқсанда арыз берушінің тұрақты табысы жоқтығын, тіпті тамақ пен киім бойынша негізгі қажеттіліктерін жабуға қаражаты жетіспейтінін хабарлады.

"Үш банк алдында міндеттемелерді орындау үшін арызданушының қаражат пен кірісі болмаған, қиын материалдық жағдайға байланысты ұзақ уақыт жұмысқа тұра алмаған, оның үстіне жылжымалы және жылжымайтын мүлкі де жоқ. Сондай-ақ, арыз берушінің кредиторлар алдындағы берешегінің жалпы сомасы бүгінгі күні 9 млн теңгеден астам сомаға есептелген, бұл 1600 АЕК-тен асатыны және кредиттерді өтеу үшін қаражаттың болмауына байланысты 12 айдан астам қарызды төлемегені анықталды", делінген сот хабарламасында.

Екі кредитор – банктің өкілдері, сондай-ақ мемлекеттік кірістер басқармасының өкілі арызды қанағаттандырудан бас тартуды сұрады.

"Сот арыз берушінің жағдайды бірнеше рет шешуге тырысқанын сенімді түрде анықтады, бірақ ол нәтижесіз болған. Іс материалдарын, сондай-ақ қаржы басқарушысының қорытындысын зерделей келе, сот азаматша С-ның арызы заң талаптарына сәйкес келеді деген қорытындыға келді. Сот шешімімен арыз қанағаттандырылды, сот банкроттық рәсімін қолданды. Азаматша С. қаржы басқарушысына құқық белгілейтін құжаттарды беруге және ақшаны банк шоттарынан қаржы басқарушысының шотына аударуға міндеттенді". Жуалы аудандық сотының баспасөз қызметі

Сондай-ақ, арыз берушіден барлық шектеулер алынып тасталды, дегенмен оған ақшалай немесе мүліктік міндеттемелер жүктеліп, шетелге шығуына тыйым салынды.

Сот шешімі заңды күшіне енді. 

Айта кетсек, 2025 жылғы 24 қарашадан бастап Қазақстанда төлем мерзімі өткен тұтынушылық қарыздары бар азаматтарға қатысты жаңа қағидалар қолданыла бастады.

