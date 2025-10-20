#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Құқық

Ауыр дертке шалдыққан елордалық ер адам алимент көлемін қысқарту үшін сотқа жүгініп көрді

Сот үкімі, Астана, ер адам, алимент, ауыр дерт, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 17:24 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласының тұрғыны дертке шалдығуына байланысты ай сайын төлейтін алимент көлемін қысқартуды сұрап, сотқа жүгінді. Сот барысында арызданушының дерті оның материалдық жағдайына әсер етпегені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласының ювеналды сотында К-ның талап қоюы бойынша нотариалды куәландырылған алимент төлеуге қатысты келісімнің шарттарын өзгерту және олардың мөлшерін азайту туралы іс қаралды.

Тараптар бұрын алимент төлеу туралы келісім жасасқан, оған сәйкес талап қоюшы кәмелетке толмаған баланы асырауға ай сайын 45 АЕК мөлшерінде алимент төлеуге міндеттенген.

Талап қоюда К. қан тамырлары ауруына шалдығып, ота жасатып, ұзақ уақыт оңалтудан өткенін, осыған байланысты табысының едәуір азайғанын көрсетіп, келісім шарттарын өзгертіп, алимент мөлшерін барлық табыс түрлерінің ¼ бөлігі көлемінде белгілеуді сұраған.

"Сот бала кішкентай кезінен мүгедек екенін, анасы жұмыс істемейтінін және оған тұрақты түрде күтім жасайтынын анықтады. Сонымен қатар, сот К.-ның IT технологиялар саласының маманы екенін және оның жұмысы физикалық жүктемемен байланысты еместігін ескерді. Сондықтан аяқ-қол тамырларының ауруы оның еңбек қызметін жүзеге асыруына кедергі келтірмейді. Ол соңғы жұмыс орнынан өз еркімен босатылған, алайда оның біліктілігін ескере отырып, соның ішінде қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігі бар екені анықталды. Іс материалдарынан талап қоюшының атына жылжымайтын мүлік пен автокөлік тіркелгені, сондай-ақ банк құжаттары оңалту кезеңінде де оның шотына тұрақты түрде ақша қаражаты түсіп отырғанын көрсетті. Осыған байланысты сот талап қоюшының материалдық жағдайы елеулі түрде өзгермеген және оның алиментті келісімде көзделген мөлшерде төлеу мүмкіндігі бар деген қорытындыға келді. Сонымен бірге, бұл мәселені шешу кезінде баланың мүддесі мен оның лайықты қамтылу құқығы басымдыққа ие болғаны атап өтілді. Сондай-ақ, іс қаралған сәтте К.-ның такси қызметінде жұмыс істегені, алимент бойынша берешегі болмағаны және келісімде көзделген мөлшерден артық төлемдер жасағаны анықталды. Ұсынылған дәлелдемелердің негізінде сот алимент төлеу шарттарын өзгерту және олардың мөлшерін азайту туралы талап қоюды қанағаттандырудан бас тартты".Астана қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты

Шешім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін сотталғандарды босату туралы шешімді кәсіби судьялар емес, алқабилер шығаратынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Орынсыз бизнес: ер адам ақбөкеннің ұшасын сатқаны үшін сотталды
14:55, 14 тамыз 2024
Орынсыз бизнес: ер адам ақбөкеннің ұшасын сатқаны үшін сотталды
Таразда жұмыстан заңсыз босатылған күзетші сотқа жүгініп, жұмыс берушіден өтемақы өндіріп алды
19:09, 06 қараша 2024
Таразда жұмыстан заңсыз босатылған күзетші сотқа жүгініп, жұмыс берушіден өтемақы өндіріп алды
Жозықсыз әрекет: Бишімбаевқа алимент мөлшерін төмендетуден бас тартылды
16:42, 05 маусым 2025
Жозықсыз әрекет: Бишімбаевқа алимент мөлшерін төмендетуден бас тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: