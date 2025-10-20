Ауыр дертке шалдыққан елордалық ер адам алимент көлемін қысқарту үшін сотқа жүгініп көрді
Астана қаласының ювеналды сотында К-ның талап қоюы бойынша нотариалды куәландырылған алимент төлеуге қатысты келісімнің шарттарын өзгерту және олардың мөлшерін азайту туралы іс қаралды.
Тараптар бұрын алимент төлеу туралы келісім жасасқан, оған сәйкес талап қоюшы кәмелетке толмаған баланы асырауға ай сайын 45 АЕК мөлшерінде алимент төлеуге міндеттенген.
Талап қоюда К. қан тамырлары ауруына шалдығып, ота жасатып, ұзақ уақыт оңалтудан өткенін, осыған байланысты табысының едәуір азайғанын көрсетіп, келісім шарттарын өзгертіп, алимент мөлшерін барлық табыс түрлерінің ¼ бөлігі көлемінде белгілеуді сұраған.
"Сот бала кішкентай кезінен мүгедек екенін, анасы жұмыс істемейтінін және оған тұрақты түрде күтім жасайтынын анықтады. Сонымен қатар, сот К.-ның IT технологиялар саласының маманы екенін және оның жұмысы физикалық жүктемемен байланысты еместігін ескерді. Сондықтан аяқ-қол тамырларының ауруы оның еңбек қызметін жүзеге асыруына кедергі келтірмейді. Ол соңғы жұмыс орнынан өз еркімен босатылған, алайда оның біліктілігін ескере отырып, соның ішінде қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігі бар екені анықталды. Іс материалдарынан талап қоюшының атына жылжымайтын мүлік пен автокөлік тіркелгені, сондай-ақ банк құжаттары оңалту кезеңінде де оның шотына тұрақты түрде ақша қаражаты түсіп отырғанын көрсетті. Осыған байланысты сот талап қоюшының материалдық жағдайы елеулі түрде өзгермеген және оның алиментті келісімде көзделген мөлшерде төлеу мүмкіндігі бар деген қорытындыға келді. Сонымен бірге, бұл мәселені шешу кезінде баланың мүддесі мен оның лайықты қамтылу құқығы басымдыққа ие болғаны атап өтілді. Сондай-ақ, іс қаралған сәтте К.-ның такси қызметінде жұмыс істегені, алимент бойынша берешегі болмағаны және келісімде көзделген мөлшерден артық төлемдер жасағаны анықталды. Ұсынылған дәлелдемелердің негізінде сот алимент төлеу шарттарын өзгерту және олардың мөлшерін азайту туралы талап қоюды қанағаттандырудан бас тартты".Астана қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Шешім заңды күшіне енген жоқ.
