#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Құқық

Ақтаудағы дәмханалардың біріндегі қайғылы оқиға: полиция қылмыстық іс қозғады

Полиция, Ақтау, дәмхана, суицид, қылмыстық іс, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 19:31 Сурет: Zakon.kz
Ақтауда, 7А ықшам ауданында, теңіз жағалауындағы дәмханалардың бірінен 1 желтоқсанда дарға асылған ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымы бейресми мәліметтерге сүйене отырып, 24 жастағы жергілікті тұрғынның көз жұмғанын хабарлайды.

"Алдын ала мәліметтер бойынша, оның асылып өлгені белгілі болды. Оқиға орнында жазып қалдырды дейтіндей хат табылған жоқ. Туыстары оның басынан проблема болғанын білдіретіндей белгілерді байқамағандарын айтады", делінген хабарламада.

Сонымен қатар, Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі аталған іс бойынша ҚР ҚК-нің 105-бабының, 1-бөлігі, "Өзін-өзі өлтіруге жеткізу, өзін-өзі өлтіруге итермелеу немесе ат салысу" бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

Бұған дейін Талғар ауданында топ жігіт жандарынан өтіп бара жатқан адамды аяусыз соққыға жыққанын хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтауда жертөледен ер адамның денесі табылды
18:54, 27 қараша 2024
Ақтауда жертөледен ер адамның денесі табылды
Ақтауда көшеден ер адамның денесі табылды
21:34, 15 қараша 2023
Ақтауда көшеден ер адамның денесі табылды
Жезқазғанда қоқыс жәшігінен ер адамның бөлшектенген денесі табылды
16:14, 31 қаңтар 2025
Жезқазғанда қоқыс жәшігінен ер адамның бөлшектенген денесі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: