Оқиғалар

Ақтаудағы кафеде қайғылы жағдай орын алды: полиция қылмыстық іс қозғады

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 22:58 Фото: Zakon.kz
Ақтау қаласының 7А шағынауданындағы жағалаулық кафеде 1 желтоқсанда ер адамның асылып тұрған денесі табылды.

Алдын ала деректер бойынша, қайтыс болған азамат — 24 жастағы жергілікті тұрғын.


"Оқиға орнында ешқандай жазба, немесе қоштасу хаты табылған жоқ. Отбасы мүшелері оның бұрын қандай да бір проблемаларының барын байқамағанын хабарлады", – делінген ресми ақпаратта.

Сонымен қатар, Маңғыстау облысының полиция департаменті бұл іс бойынша "Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу, өзін-өзі өлтіруге итермелеу немесе көмектесу" дерегі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

Бұған дейін Алматыдағы теміржол вокзалы маңында ер адамның пышақпен адамдарды қорқытқаны туралы хабарланған еді.

Оқи отырыңыз
