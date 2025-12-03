Ақтаудағы кафеде қайғылы жағдай орын алды: полиция қылмыстық іс қозғады
Фото: Zakon.kz
Ақтау қаласының 7А шағынауданындағы жағалаулық кафеде 1 желтоқсанда ер адамның асылып тұрған денесі табылды.
Алдын ала деректер бойынша, қайтыс болған азамат — 24 жастағы жергілікті тұрғын.
"Оқиға орнында ешқандай жазба, немесе қоштасу хаты табылған жоқ. Отбасы мүшелері оның бұрын қандай да бір проблемаларының барын байқамағанын хабарлады", – делінген ресми ақпаратта.
Сонымен қатар, Маңғыстау облысының полиция департаменті бұл іс бойынша "Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу, өзін-өзі өлтіруге итермелеу немесе көмектесу" дерегі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.
Бұған дейін Алматыдағы теміржол вокзалы маңында ер адамның пышақпен адамдарды қорқытқаны туралы хабарланған еді.
