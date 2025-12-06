Алаяқтар тактикасын өзгертуде: Бас прокуратура мәлімдеме жасады
Сурет: pexels
Қазақстанның Бас прокуратурасы (БП) бүгін, 2025 жылғы 6 желтоқсанда маңызды мәлімдеме жасады. Құзырлы орган дабыл қағып, алаяқтар тактикасын өзгертіп жатқанын ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР Бас прокуратураның Telegram арнасында айтылады:
"Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің (бұдан әрі Комитет) Қылмыстық қауіп-қатердің және қоғамдық қауіпсіздіктің тәуекелдерін болжау орталығы интернет-алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертеді".
Шетелдік дереккөздердің мәліметтері бойынша, алаяқтар жаңа шабуыл толқынын іске қосып, жеткізу қызметтері, басқарушы компаниялар және банктер атынан хаттар мен SMS-хабарламалар жіберуде. "Авторизациядағы қате", "домофонды ауыстыру" немесе "есептегіштерді тексеру" деген сылтаумен қаскүнемдер азаматтарды олардың өздерін қайта қоңырау шалуға мәжбүрлейді.
Нәтижесінде, ештеңеден күдіктенбейтін тұрғындар кибералаяқтарға әлеуметтік инженерия құралдарын қолдануға жағдай жасайды.
Бұл ретте мыналар ұсынылады:
- сақтық танытып, беймәлім кіріс хат-хабарлар мен қоңырауларға сыни көзқараспен қарау;
- ұйымдардың ресми сайттарында көрсетілген телефон нөмірлеріне ғана қайта қоңырау шалу;
- екі факторлы аутентификацияны пайдалану;
- банк карталарының деректерін, SMS арқылы келетін бір реттік кодтарды және өзге де құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеу.
"Қырағы болыңыздар, киберқауіпсіздік талаптарын сақтаңыздар", делінген БП хабарламасында.
Бұған дейін алаяқтар домофон қызметі атынан телефон шалып, жеке деректерге қол салып жатқанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript