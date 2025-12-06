#Халық заңгері
Құқық

"Сарбаздар қаптап кетті". Шымкент әуе-жайында не болып жатыр

Сарбаздар, Шымкент, әуежай, лаңкестікке қарсы күрес, жаттығу, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.12.2025 14:19 Сурет: gov.kz
Шымкент тұрғындары мен қонақтарын әуежайды арнайы қызмет қызметкерлерінің қоршап алуы шошытып жіберді. Бірақ, бұл арада алаңдауға еш негіз жоқ, өйткені Шымкент халықаралық әуежайында бүгін, 2025 жылғы 6 желтоқсанда терроризмге қарсы жаттығулар өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz

Жолаушыларды елең-алаң еткен кадрлармен Kazinform бөлісті.

2025 жылғы 5-6 желтоқсанда Шымкент қаласында антитеррористік оқу-жаттығу өткізу жоспарланып отырғаны хабарланған.

"Оқу-жаттығу барысында террористік тұрғыдан осал объектілердегі жағдайдың дамуының әртүрлі сценарийлеріне жедел әрекет ету мәселелері пысықталады.Осы мақсаттарда шектеу шаралары, оның ішінде автокөлік қозғалысы қарастырылған.Қала тұрғындары мен қонақтарынан осы шараны түсінушілікпен қарауды, қауіпсіздік шараларын сақтауды және тартылған мемлекеттік органдардың заңды талаптарын орындауды сұраймыз", делінген хабарламада.

Айта кетсек, ҚР Қорғаныс министрлігі ел азаматтарына желтоқсан айының басында еліміздің әр өңірінде әскери техникалар бой көрсететінін ескерткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматылықтарға маңызды ескерту: әуежайда антитеррорлық оқу-жаттығулар өтеді
20:21, 16 қазан 2025
20:21, 16 қазан 2025
Алматылықтарға маңызды ескерту: әуежайда антитеррорлық оқу-жаттығулар өтеді
Қонаевта жауынгерлік оқу-жаттығулар өтіп жатыр
13:19, 25 наурыз 2023
13:19, 25 наурыз 2023
Қонаевта жауынгерлік оқу-жаттығулар өтіп жатыр
Астана әкімдігі баспана сатып алғысы келетіндерге жүгінді
15:36, 11 маусым 2025
15:36, 11 маусым 2025
Астана әкімдігі баспана сатып алғысы келетіндерге жүгінді
