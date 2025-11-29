#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Қоғам

Жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындық: Қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасады

Танк, әскери техника, жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындық, Қорғаныс министрлігі, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 12:57 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
ҚР Қорғаныс министрлігі ел азаматтарына желтоқсан айының басында еліміздің әр өңірінде әскери техникалар бой көрсететінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа оқу жылының басталуына байланысты желтоқсан айының алғашқы күндерінде Қарулы Күштердің барлық бөлімдері оқу дабылы бойынша жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындыққа келтіріледі, деп хабарлайды Қорғаныс министрлігі.

Осыдан кейін бөлімдер оқу полигондары мен оқу орталықтарына жоспарлы марштар жасайды.

Жекелеген бөлімшелер кешенді жауынгерлік дайындық сабақтары өтетін орындарға әуе, теміржол және автокөлік көліктерімен жеткізіледі.


"Аталған кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өңірлердегі жолдардың кейбір учаскелерінде көлік қозғалысын уақытша шектеу мүмкін екенін ескертеміз. Осыған байланысты азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен тек ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз", - дейді ведомстводан.

Бұған дейін Қорғаныс министрлігі елімізде ақысын төлеп, әскери дайындық курсынан кімдер өте алатынын айтып, түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман түсіп, көктайғақ болады": Еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:07, Бүгін
"Тұман түсіп, көктайғақ болады": Еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жоғары жауынгерлік әзірлік деңгейіне келтіру: Қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасады
14:11, 30 қараша 2024
Жоғары жауынгерлік әзірлік деңгейіне келтіру: Қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасады
Қорғаныс министрлігі Ақтаудағы сарбаздың өліміне қатысты мәлімдеме жасады
17:00, 08 қыркүйек 2024
Қорғаныс министрлігі Ақтаудағы сарбаздың өліміне қатысты мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: