Министрліктер мен мемлекеттік органдардың МКК органдарына мәліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімі бекітілді
Қағидалар уәкілетті мемлекеттік органдардың мемлекеттік кірістер органдарына мынадай тізбе бойынша мәліметтер беру тәртібін, мерзімдерін және нысандарын айқындайды:
- алымдар бойынша;
- механикалық көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркегені үшін алым бойынша;
- ҚР аумағы бойынша автокөлік құралдарының жол жүруі үшін алым бойынша;
- мемлекеттік баж бойынша;
- жер үсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша;
- жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем бойынша;
- орман ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы бойынша;
- өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін табиғи ортадан, олардың бөліктерінен немесе дериваттарынан алып қою туралы шешім қабылдаған кезде өсімдіктер мен орман ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша;
- өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша;
- жобаны іске асыру үшін торлы шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін халықаралық немесе Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының учаскелерімен ақы төлеу бойынша;
- радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін және қалааралық немесе халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты ұсынғаны үшін ақы бойынша;
- радиожиілік спектрін пайдалана отырып байланыс саласында қызметтер көрсету бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырғаны үшін біржолғы төлем бойынша;
- қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты ұсынғаны үшін төлемақы бойынша;
- сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру ақысы бойынша;
- уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға)жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша;
- қатты пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған лицензия бойынша жер қойнауы учаскесі үшін жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша;
- қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем бойынша;
- өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтауға қатысты операторлар бойынша;
- Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын сақтау бойынша тексерулерді жүзеге асыру барысында белгіленген қоршаған ортаға теріс әсердің нақты көлемдері туралы (мемлекеттік экологиялық бақылау);
- тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе республика заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелері бойынша.
Мемлекеттік кіріс органдары, уәкілетті мемлекеттік органдар мәліметтерді алған (жіберген) кезде салықтық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу, жария етуге жол бермеу туралы заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ететіні көрсетіледі.
Уәкілетті мемлекеттік органдарға ауыл шаруашылығы, әділет, ағарту, ғылым және жоғары білім, денсаулық сақтау, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, көлік, қорғаныс, мәдениет және ақпарат, Өнеркәсіп және құрылыс, су ресурстары және ирригация, Сыртқы істер, сауда және интеграция, Төтенше жағдайлар, туризм және спорт, Ұлттық экономика, жасанды интеллект және цифрлық даму, ішкі істер, экология және табиғи ресурстар, Энергетика, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ұлттық Банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
Уәкілетті мемлекеттік органдар алым төлеушілер және салық салу объектілері туралы мәліметтерді Мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады.
Ішкі істер министрлігі Мемлекеттік кіріс органдарына механикалық көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркегені үшін алым төлеушілер және салық салу объектілері туралы мәліметтерді ұсынады.
Көлік министрлігі Мемлекеттік кіріс органдарына автокөлік құралдарының республика аумағы арқылы өтуі үшін алым төлеушілер туралы мәліметтерді ұсынады .
Сондай-ақ, уәкілетті мемлекеттік органдар мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы Салық кодексінің 54-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей салық органына алым төлеушілер мен салық салу объектілері туралы мәліметтер беретіні айтылады.
Өз кезегінде ауыл шаруашылығы, әділет, жасанды интеллект және цифрлық даму, ішкі істер, көлік, экология және табиғи ресурстар министрліктері мемлекеттік кірістер органдарына ұсынады:
- мемлекеттік баж төлеушілер және олар есептеген мемлекеттік баж сомалары туралы мәліметтерді тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы өзінің орналасқан жері бойынша салық органына ұсынады.
Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекциялары өзінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кірістер органдарына ұсынады:
- жер үсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер және салық салу объектілері, олардың орналасқан жері, арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттар, су пайдаланудың белгіленген лимиттері, су пайдаланудың рұқсаттары мен лимиттеріне Енгізілген өзгерістер туралы, су заңнамасының сақталуы жөніндегі тексерулердің нәтижелері туралы, ҚР су заңнамасының сақталуы жөніндегі тексерулердің нәтижелеріне шағымдану жөніндегі сот шешімдері туралы мәліметтер – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей салық органдарына мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы табыс етіледі.
Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган және жергілікті атқарушы органдар өзінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады:
- жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер және салық салу объектілері туралы мәліметтер мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде.
Мемлекеттік орман иеленушілер (жергілікті атқарушы органдардың орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері; орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері және орман шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік ұйымдары; ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органның табиғат қорғау мекемелері; теміржол көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның және автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік ұйымдары ведомстволық бағыныстылығына сәйкес) мемлекеттік кірістер органдарына ұсынады:
- орман ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер және салық салу объектілері туралы мәліметтер тоқсан сайын мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары өзінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады:
- сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген өсімдік түрлерін табиғи ортадан, олардың бөліктерінен немесе дериваттарынан және салық салу объектілерінен алу туралы шешім қабылдаған кезде өсімдік және орман ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер туралы мәліметтер тоқсан сайын мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті тоқсаннан (жылдан) кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде.
Орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және өсімдіктер дүниесін қорғау, қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы уәкілетті органдар Мемлекеттік кірістер органдарына ұсынады:
- мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер және салық салу объектілері туралы мәліметтер.
Аквамәдениет саласындағы уәкілетті орган өзінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кірістер органдарына ұсынады:
- жобаны іске асыру үшін садкалық шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін халықаралық немесе Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары учаскелерінің және салық салу объектілерінің төлемақысын төлеушілер туралы мәліметтер мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жыл сайын.
Жергілікті атқарушы органдар Мемлекеттік кіріс органдарына сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру орнына ұсынады:
мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлеушілер, төлемақы сомалары, сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру кезеңі мен орны, хабарламаны жіберу (бағыттамау) туралы мәліметтер.
Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар, ал арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында-жергілікті атқарушы органдар немесе арнайы экономикалық аймақтардың басқарушы компаниялары Мемлекеттік кіріс органдарына төлеушілердің орналасқан жері бойынша өзінің орналасқан жері бойынша ұсынады:
- мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде тоқсан сайын уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және кезеңдер туралы мәліметтер.
Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар төлеушілердің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады:
- мемлекеттік органдармен электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ақы төлеушілер, салық салу объектілері, блоктардың сәйкестендіруші координаттары және олардың жеке кодтары туралы мәліметтер.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық бөлімшелері жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын орталық уәкілетті орган ведомствосының салық органдарына табыс етеді:
- объектілер салуға арналған және тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе заңнаманы бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелері бойынша, сондай-ақ жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері бойынша мәліметтер есепті кезеңнен (жылдан) кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы мемлекеттік органдар.
Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.