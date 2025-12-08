Тісін емдетемін деп мерт болған бала: сот отырысы кейінге қалдырылды
Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы қазіргі кезеңде сот істі қарағанын, сотталушыдан жауап алғанын және материалдарды, сондай-ақ арыздар тізімінде қамтылған барлық мәлімет толық көлемде зерттегенін атап өтті.
"Құрметті судья, өтінішті жаңа форматта толтырып, әзірлеу үшін уақыт беруіңізді сұраймын. Айыптау актісінде кейбір мәліметтер дұрыс көрсетілмеген, сондықтан жаңа актіні дайындауға уақыт беруіңізді сұраймын", - деді прокурор Еркебұлан Шалқаров.
Ол келесі сот отырысына дейін жаңа актіні әзір ететінін айтты. Аталған өтінішхатқа байланысты Жұмағалиеваның ісі бойынша сот отырысы 10 желтоқсанға сағат 15:00-ге шегерілді.
Бүгін, 2025 жылғы 8 желтоқсанда анестезиолог Аида Жұмағалиевадан сұрақ-жауап алынды. Ол өз кінәсін мойындамайтынын мәлімдеді, сонымен қатар трагедия күнгі өз әрекеттеріне қатысты түсініктеме берді. Сондай-ақ сотталушы бастапқы және комиссиялық сот-медициналық сараптаманың қорытындыларымен келіспейтінін мәлімдеді, оның пікірінше, қате тұжырымдар тізбегі дәл сот-медициналық сараптамадан басталған.
2025 жылдың 5 желтоқсанында өткен сот отырысында сарапшы Олег Разумов пациент оянып жатқанда, ем-дом шаралары аяқталғанына қарамастан анестезиолог "Севоран" наркозын бере бергенін айтты. Сондай-ақ ол дәрі-дәрмектерді енгізудегі қателіктерге баса назар аударды.
Бұған дейін тәуелсіз сарапшы Бақыт Мусина баланың ауыр қарсы көрсетілімдері барын айтқан. Атап айтқанда, тромбоциттер көрсеткіші жоғары, ұзаққа созылған инфекция белгілері, анемия және дене салмағының тапшылығы. Мұндай көрсеткіштерге ие балаға наркоз салуға болмайды.