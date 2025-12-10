#Халық заңгері
Құқық

"Тілін кеспек болған". Павлодарлық бала өзіне тиіскен сотқарлар туралы оқиғаны ойдан шығарғанын айтты

Бала, Павлодар, тілін кесу, полиция, ұрып-соғу, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 21:32 Сурет: pexels
Павлодар облысының полиция департаменті 10 желтоқсанда жеті жасар баланы ұрып-соғу фактісі расталмағанын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция қылмыстық іс аясында ауданды аралап, көршілерден жауап алып, оқиға орнын қарап және бейнебақылау камераларындағы жазбаларды тексерген. Осы шаралардың қорытындысы бойынша, кәмелетке толмаған баланы ешкімнің ұрмағаны анықталды.

"Тергеу барысында баланың әткеншекте ойнап жүріп, қызығушылықпен ерні мен тілін металл темірге тигізгені белгілі болды. Қанды көрген ол қатты қорқып, әкесінің назарын аудару үшін бұған дейін айтылғанды ойдан құрастырған. Баламен анасының қатысуымен бұдан былай мұндай жағдайларға жол бермеу жөнінде әңгіме жүргізілді", делінген хабарламада.

Баланың заңды өкіліне мектеп психологының кеңесіне жүгіну ұсынылды. Сонымен қатар, бала емделіп шыққаннан кейін, оның және заңды өкілінің мінез-құлқы Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияда қаралатын болады.

Бұған дейін 2025 жылдың 9 желтоқсанында Павлодарда аулалардың бірінде жеті жасар балаға 10 жасар екі бала жабылып, ұрғаны хабарланған болатын. Бұл туралы баланың анасы айтқан. Оның айтуынша, олар ұлын жерге құлатып, тепкілеп, тілін де кеспек болған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
