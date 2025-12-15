Түркістан облысында табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған 15 жүк көлігі анықталды
Сурет: Түркістан облысы ПД баспасөз қызметі
Түркістан облысында полицейлер табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған 15 жүк көлігін анықтады, - деп хабарлайды Zakon.kz.
Арнайы жүргізілген рейд барысында Әйтекеби ауылында жүргізілген тексеру кезінде Hova жүк көлігінің құм тасымалдап жүргені анықталып, сондай-ақ жүк тасымалдауға арналған тиісті құжаттардың болмауы және ақылы жол төлемдерінің төленбеуі фактілері тіркелді.
"Аталған құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік шаралар қабылданып, жүк көлігі айып тұрағына қойылды. Сонымен қатар рейдтік іс-шаралар барысында табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған тағы 15 жүк көлігі анықталып, барлығы арнайы айып тұрағына жеткізілді", делінген полиция хабарламасында.
Аудан аумағындағы табиғи байлықтарды сақтау, олардың заңсыз пайдаланылуына жол бермеу бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасын табатын болады.
Айта кетсек, Жамбыл облысында қолайсыз ауа райына байланысты 450-ге жуық жүк көлігі жолда қалған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript