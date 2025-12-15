#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Құқық

Түркістан облысында табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған 15 жүк көлігі анықталды

Жүк көлігі, Түркістан облысы, полиция, табиғи ресурстар, заңсыз тасымал , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 17:17 Сурет: Түркістан облысы ПД баспасөз қызметі
Түркістан облысында полицейлер табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған 15 жүк көлігін анықтады, - деп хабарлайды Zakon.kz.

Арнайы жүргізілген рейд барысында Әйтекеби ауылында жүргізілген тексеру кезінде Hova жүк көлігінің құм тасымалдап жүргені анықталып, сондай-ақ жүк тасымалдауға арналған тиісті құжаттардың болмауы және ақылы жол төлемдерінің төленбеуі фактілері тіркелді.

"Аталған құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік шаралар қабылданып, жүк көлігі айып тұрағына қойылды. Сонымен қатар рейдтік іс-шаралар барысында табиғи ресурстарды заңсыз тасымалдаған тағы 15 жүк көлігі анықталып, барлығы арнайы айып тұрағына жеткізілді", делінген полиция хабарламасында.

Аудан аумағындағы табиғи байлықтарды сақтау, олардың заңсыз пайдаланылуына жол бермеу бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасын табатын болады. 

Айта кетсек, Жамбыл облысында қолайсыз ауа райына байланысты 450-ге жуық жүк көлігі жолда қалған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстан облысында үш адам үсіп өлді
18:46, Бүгін
Батыс Қазақстан облысында үш адам үсіп өлді
Астанада полиция табиғи ресурстарды заңсыз өндіру фактісін анықтады
17:51, 27 маусым 2024
Астанада полиция табиғи ресурстарды заңсыз өндіру фактісін анықтады
Түркістан облысында есірткі тасымалдаған Тәжікстан азаматы 15 жылға сотталды
22:54, 22 ақпан 2023
Түркістан облысында есірткі тасымалдаған Тәжікстан азаматы 15 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: