Құқық

Аягөзде жолда тұрып қалған жүк көлігі өзге жүргізушілерге қолайсыздық туғызды

Жүк көлігі, Аягөз, бұзылу, көлік кептелісі, қолайсыз ауа райы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 17:51 Сурет: видеодан алынды
Аягөзде полицейлер қолайсыз ауа райында қиын жағдайға тап болған жүргізушілерге жедел көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аягөз қаласында қолайсыз ауа райы салдарынан КамАЗ жүк көлігі жолдың бір бөлігінде тұрып қалып, көлік қозғалысына қиындық туғызды. Бұл жағдай өзге жүргізушілерге қолайсыздық әкеліп, жол қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін еді.


"Оқиға туралы хабарлама түскен бойда полиция қызметкерлері дереу оқиға орнына барып, жағдайды бақылауға алды. Қызметтік техниканы пайдалана отырып, полиция қызметкерлері жүк көлігін қауіпсіз жерге шығарып, жол қозғалысының қайта қалпына келуіне ықпал етті. Нәтижесінде жолдағы қауіп азайып, көлік қозғалысы қалыпты арнасына түсті", делінген Абай облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
