Петропавлда полицейлер жолдағы қиын жағдайға тап болған жүргізушілерге көмектесті
19 ақпан күні таңертең Петропавл қаласының Интернациональная және Батыр Баян көшелерінің қиылысында қалалық бағыттардың біріне қызмет көрсететін автобус жанармайдың қатып қалуына байланысты тоқтап қалды. Бұл жолда кептеліс тудырды.
Оқиға орнында патрульдеу бағытына бет алған қалалық патрульдік полиция батальонының аға инспекторлары Саян Тұрсұмбаев пен Әлім Маликов автобусты екі жүргізушімен бірге қиылыстан итеріп шығарды. Жол қауіпсіздігі қамтамасыз етілген соң, полицейлер қала көшелерін патрульдеуді жалғастырды, ал автобусқа көмекке арнайы техника алдырылды.
Одан бір күн бұрын "Оңтүстік" бақылау-өткізу бекетінде полицейлер 32 жастағы Ресей азаматына көмектесті. Оның Hyundai автокөлігінің дөңгелегі жарылған еді. Полиция қызметкерлері жүргізушіні дөңгелек жөндеу шеберханасына жеткізіп, дөңгелекті орнына қоюға көмектесті.
Осыдан кейін шетелдік азамат жолын қауіпсіз жалғастырды. Полицейлер жүргізушілерге көліктің техникалық жағдайын үнемі бақылау, жедел жөндеуге қажетті құралдарды бірге алып жүру, қысқы жолдарда сақтықты күшейту және жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтау керегін еске салады.