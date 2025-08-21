Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті
Сурет: Zakon.kz
Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Еңбекшіқазақ ауданында полицейлер жолда көліктері бұзылып, жолдан жаңылған шетел азаматтарына көмек көрсетті.
Тәртіп сақшылары қонақтарға жол сілтеп қана қоймай, істен шыққан көлікті техникалық қызмет көрсету орталығына жеткізуге де жәрдемдескен.
"Бұл жағдай полицияның басты міндеті – азаматтардың жанынан табылып, дер кезінде көмек көрсету екенінің айқын дәлелі. Шетелдік қонақтар тәртіп сақшыларына кәсібилігі мен жанашырлығы үшін алғыс білдірді", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапқанын хабарлаған едік.
