#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.75
626.43
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.75
626.43
6.71
Қоғам

Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті

Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 21:53 Сурет: Zakon.kz
Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Еңбекшіқазақ ауданында полицейлер жолда көліктері бұзылып, жолдан жаңылған шетел азаматтарына көмек көрсетті.

Тәртіп сақшылары қонақтарға жол сілтеп қана қоймай, істен шыққан көлікті техникалық қызмет көрсету орталығына жеткізуге де жәрдемдескен.

"Бұл жағдай полицияның басты міндеті – азаматтардың жанынан табылып, дер кезінде көмек көрсету екенінің айқын дәлелі. Шетелдік қонақтар тәртіп сақшыларына кәсібилігі мен жанашырлығы үшін алғыс білдірді", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапқанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өскеменде рақымшылыққа ілінген зейнеткер бостандыққа шықты
Қоғам
22:48, 21 тамыз 2025
Өскеменде рақымшылыққа ілінген зейнеткер бостандыққа шықты
Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапты
Қоғам
21:13, 21 тамыз 2025
Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапты
Қазақстанда магистратура гранттары конкурсының нәтижесі қашан жарияланады
Қоғам
20:16, 21 тамыз 2025
Қазақстанда магистратура гранттары конкурсының нәтижесі қашан жарияланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: