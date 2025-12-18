Алматылықтарға тегін берілетін дәрі-дәрмектер: мәслихат өзгерістер енгізді
Фото: freepik
10 желтоқсанда Алматы мәслихатының кезектен тыс сессиясында "Алматы қаласында тіркелген азаматтарға амбулаториялық деңгейде тегін көрсетілетін медициналық көмектің, оның ішінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің кепілдендірілген көлемін қосымша ұсыну туралы" шешімге өзгерістер енгізілді.
Өзгерістерге сәйкес, шешімнің қосымшасынан алматылықтарға тегін берілетін келесі дәрілік заттар алынып тасталды:
- Жүрекшелердің фибрилляциясы мен трепетаниясы кезінде – ривароксабан;
- Остеоартроз кезінде – эндопротез (имплант).
Сонымен қатар, тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету келесі аурулар бойынша нақтыланды:
- Жүйелі қызыл жегі кезінде – ритуксимаб;
- Дилатациялық кардиомиопатия кезінде – валсартан + сакубитрил.
Бұдан бөлек, тегін дәрі-дәрмек берілетін аурулар тізіміне жаңалары да қосылды:
- Жүйелі қызыл жегі – анифролумаб;
- Қысқа ішек синдромы – тедуглутид;
- Оптикомиелоневрит (Девик ауруы) – ритуксимаб.
Шешім 2025 жылғы 28 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript