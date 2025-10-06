#Қазақстан
Қоғам

6 қазаннан бастап алматылықтарға жаңа дәрі-дәрмектер тегін беріледі

06.10.2025 10:44
2025 жылғы 6 қазаннан бастап Алматы қаласы мәслихатының XXXIV сессиясының шешімі күшіне енді. Құжатқа сәйкес, қала тұрғындарының жекелеген санаттарына кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі шеңберінде қосымша дәрі-дәрмектер тегін ұсынылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, "Кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі шеңберіндегі дәрілік заттар" бөлімі келесі препараттармен толықтырылды:

  • Бронхиалды астма – Тезепелумаб;
  • Псориаздық артропатия – Гуселькумаб;
  • Гипофосфатемиялық рахит – Буросомаб;
  • Ювенильді идиопатиялық артрит – Тофацитиниб;
  • Крон ауруы – Ведолизумаб;
  • Таралған склероз (рассеянный склероз) – Офатумумаб;
  • Жүйелі склероз, жүйелі склеродермия – Ритуксимаб;
  • Қалқанша безінің қатерлі ісігі – Селперкатиниб;
  • Өкпе обыры – Селперкатиниб;
  • Көптік миелома – Помалидомид.

Аталған шешім 2025 жылғы 19 қыркүйекте қабылданып, 6 қазаннан бастап ресми түрде күшіне енді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда емханада ем қабылдап жатқан науқастарға тегін берілетін дәрі-дәрмектің тізімі кеңейтіледі
17:45, 04 мамыр 2023
17:45, 04 мамыр 2023
Қазақстанда тегін дәрі-дәрмек тізімі жаңартылды
11:27, 26 мамыр 2025
Қазақстанда тегін дәрі-дәрмек тізімі жаңартылды
11:27, 26 мамыр 2025
Қазақстанда тегін дәрі-дәрмек тізімі жаңартылды
Қазақстандықтар жаңа дәрі-дәрмектерді тегін ала алады
16:06, 24 ақпан 2025
16:06, 24 ақпан 2025
Қазақстандықтар жаңа дәрі-дәрмектерді тегін ала алады
