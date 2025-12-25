Алатау қаласы арнайы мәртебеге ие болады: Заң жобасы әзірленді
Заң жобасы қаланы басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыруға, цифрлық және инновациялық технологияларды енгізуге, заманауи халықаралық стандарттарды қолдануға, сондай-ақ қала құрылысы, әлеуметтік, экологиялық және инвестициялық процестерді реттеуге бағытталған.
Арнайы мәртебенің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы экономикасының сапасын арттыруға жәрдемдесетін Алатау қаласының тыныс-тіршілігі мен дамуына жеке инвестициялар үшін жетілдірілген құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық жағдай жасау болып табылады.
Алатау қаласының арнайы мәртебесінің мақсатына қол жеткізу үшін Алатау қаласының арнайы мәртебедегі тыныс-тіршілігі, оны дамыту, Алатау қаласындағы процестерді реттеу және басқару мынадай негізгі міндеттерді көздеуге тиіс:
- Алатау қаласының халықаралық маңызы бар экономикалық, технологиялық, ғылым-білім, сауда-ойын-сауық және инвестициялық орталық ретінде қалыптасуы үшін жағдай жасау;
- Алатау қаласында адами капиталды, инвестициялар мен технологияларды жедел тартуды және дамытуды қамтамасыз ететін дербес құқықтық және әкімшілік режимді қалыптастыру және ұзақ мерзімді қолдау;
- Алатау қаласын дамытуға инвестициялардың кепілдіктері мен құқықтық қорғалу деңгейін арттыру;
- "Ақылды" қала құру және Алатау қаласын экономикалық дамыту мақсатында ғылым мен техниканың озық жетістіктерін, технологиялық инновацияларды, тәсілдер мен практикаларды қолдану;
- озық реттеуші практикалар мен қалалық ортаны жергілікті басқарудың практикаларын қолдану.
Атап айтқанда, заң жобасы қаланы басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыруды, цифрлық және инновациялық технологияларды енгізуді, қазіргі заманғы халықаралық стандарттарды қолдануды, сондай-ақ қала құрылысы, әлеуметтік, экологиялық және инвестициялық процестерді реттеуді көздейді.
Осылайша, заң Алатау қаласының арнайы мәртебеде жұмыс істеу қағидаттарын белгілейді.
Алатау қаласының арнайы мәртебедегі тыныс-тіршілігі, мемлекеттік және әкімшілік органдардың процестерді реттеуі мен басқаруы мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:
- ашықтық;
- аумақтық;
- "бір терезе";
- цифрлық бірінші болу;
- субсидиярлық;
- тұрақтылық;
- қаржылық орнықтылық;
- жеке инвестициялардың басымдығы.
Аталған қағидаттарды бұзу бұзушылықтың сипаты мен маңыздылығына қарай Жеке немесе жиынтығында бұзу Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдарының актілерін, әкімшілік актілерін, әкімшілік актілерді, әкімшілік әрекеттерді (әрекетсіздікті) заңсыз деп тануға және олардың күшін жоюға әкеп соғады.
Ашықтық қағидаты
Алатау қаласының жұмыс істеуі туралы ақпарат, мемлекеттік және әкімшілік органдар қабылдаған шешімдер мен әкімшілік актілері ашық қолжетімділікте болуға тиіс.
Егер Алатау қаласының тиісті интернет-ресурсында немесе әкімшілік актісінде арнайы айқындалған өзге де цифрлық объектіде ашық қолжетімділікте орналастырылмаса, көрсетілген шешімдер мен актілердің заңды күші болмайды және орындау үшін міндетті болып табылмайды.
Алатау резиденттерінің инвестициялық міндеттемелерінің сомалары, оларға берілген жеңілдіктер, босатулар мен преференциялар туралы мәліметтер құпия болып табылмайды және Алатау қаласының тиісті органы айқындайтын тәсілмен ашық қолжетімділікте орналастырылуға жатады.
Егер Алатау қаласының арнайы мәртебесінің мақсатына қол жеткізу және міндеттерін орындау үшін Алатау қаласының жұмыс істеуі мен дамуы туралы мәселелерді шешу Алатау қаласының органдары үшін қажетті актілерді қабылдауда және республикалық деңгейде іс-әрекеттер жасауда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, орталық мемлекеттік органдардың, Алматы облысы мен Алматы қаласының жергілікті басқару органдарының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жәрдемін талап етпесе ғана осы Конституциялық заңға сәйкес Алатау қаласындағы қатынастарды реттеу және мемлекеттік басқару Алатау қаласы органдарының дербес артықшылығы болып табылады.
Сонымен қатар, орталық мемлекеттік органдар, Алматы облысы мен Алматы қаласының жергілікті басқару органдары, Қазақстан Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары және квазимемлекеттік сектор субъектілері Алатау қаласының арнайы мәртебесінің мақсатына қол жеткізу және міндеттерін орындау үшін Алатау қаласы мен оның органдарының дамуына жәрдемдесуге міндетті.
Сонымен қатар, заң қаржылық тұрақтылық принципін белгілейді.
Алатау қаласының мемлекеттік және әкімшілік органдарының актілері мен шешімдері Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі мен мемлекеттік қаржының тұрақтылығын бұзбауға тиіс.
Алатау резиденттерінің Алатау қаласындағы қызметіне байланысты жеңілдіктер, преференциялар мен босатулар жаңа инвестицияларға байланысты берілмесе, мұндай жеңілдіктерді, преференцияларды пайдалануы және міндетті төлемдерден босатылуы ағымдағы өндірістік қызметті Қазақстан Республикасының басқа аумағынан Алатау қаласына көшіруге ықпал етпеуге, сол сияқты салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруға немесе Алатау қаласынан тыс жерде жүзеге асырылатын қызметтен мемлекеттік бюджет үшін салық шығындарына алып келмеуге тиіс.
Алатау қаласын дамыту жеке инвестициялар және олар үшін қолайлы және орнықты нормативтік-құқықтық және өзге де институционалдық жағдайлар жасау есебінен жүзеге асырылады.
Алатау қаласындағы бюджеттік инвестициялар мен квазимемлекеттік сектордың инвестициялары мемлекетке немесе тиісінше квазимемлекеттік сектор ұйымына тиесілі көліктік, коммуналдық, энергетикалық және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Алатау қаласын мемлекеттік басқару органдары:
- әкімшілік;
- әкімдік;
- мәслихат.
Әкімшілік Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін, Алатау қаласының жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін қатынастардың тиісті салаларында басшылықты, сондай-ақ осы Конституциялық заңда көзделген шектерде – салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
Әкімшілік Осы Конституциялық заңда көзделген стратегиялық, реттеушілік, іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асырады және Кеңестің жұмысын қамтамасыз етуге және Алатау қаласын арнайы мәртебеде дамытуға жауапты.
Әкімшіліктің жоғарғы басқару органы кеңес болып табылады
Кеңестің шешімі бойынша әкімшілікте Кеңестің тәуелсіз мүшелері мен өзге де тәуелсіз тұлғалар арасынан әкімшілікке жалпы басшылықты және Кеңестің кейбір өкілеттіктерін жүзеге асыратын алқа құрылуы мүмкін.
Әкімшіліктің ағымдағы қызметіне басшылықты кемінде бес жылға тағайындалатын бас атқарушы директор және оның орынбасарлары жүзеге асырады.
Әкімшіліктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрі және мемлекеттік және ағылшын тілдерінде өз атауы бар мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының қазынашылық органдарында шоттары, бюджеті және өзге де мүлкі болады.
Әкімшіліктің келесі өкілеттіктері бар:
- Алатау қаласының стратегиялық құжаттарын бекітеді олардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
- Алатау қаласы бойынша нормативтік құқықтық актілерді және басшылық саясатты бекітеді;
- Алатау қаласында кәсіпкерлік және өзге де қызметті жүргізуге байланысты рұқсаттарды, сертификаттарды және өзге де құжаттарды тіркеуді, есепке алуды, аккредиттеуді, лицензиялауды, беруді жүзеге асырады;
- Алатау резиденттеріне қатысты әкімшілік актілерімен шаралар қабылдайды;
- сотқа талап-арыз береді, төрелік талқылауға бастамашылық жасайды және Алатау қаласындағы қызметті реттеуге, оның жұмыс істеуі мен дамуына байланысты мәселелер бойынша қабылданған әкімшілік актілердің орындалуын қамтамасыз ететін әкімшілік шараларды жүзеге асырады;
- халықаралық даму институттарымен және басқа да коммерциялық ұйымдармен байланыстарды орнатады және дамытуды қамтамасыз етеді, осыған байланысты Алатау қаласының басқа органдарының өкілеттіктеріне жататындарды қоспағанда, кез келген келісімдер, шарттар, келісімшарттар жасасады;
- Кеңестің шешімі бойынша кеңес және әкімшілік актісімен және әкімшілік туралы ережемен айқындалатын өзге де функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Ұлттық экономика министрлігі заңның қабылдануы арнайы экономикалық аймақты дамытуға, инфрақұрылымды нығайтуға және тұрақты инвестициялық ахуалды қамтамасыз етуге жағдай жасайды деп санайды.
Сонымен қатар, Конституциялық заң жобасы арнайы экономикалық аймақты дамытуға, инфрақұрылымды нығайтуға және тұрақты инвестициялық ахуалды қамтамасыз етуге жағдай жасайды.
Құжат 15 қаңтарға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.