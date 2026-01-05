#Халық заңгері
Банктік шоттарды ашу: өзгерістер енгізілді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Ұлттық Банктің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына және ҚР аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді немесе ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, банк шотын ашу кезінде клиент-жеке тұлға банк шоты бойынша кәсіпкерлік қызметке, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі шеңберіндегі қызметке, нотариаттық қызметке, адвокаттық қызметке, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметке, дауларды тәртіппен реттеу жөніндегі қызметке байланысты операцияларды жүзеге асырмағаны туралы мәліметтерді көрсететін өтініш беретіні нақтыланады.

Ағымдағы шотты ашу үшін клиент Банкке бюджетті қазынашылық атқару және оларға кассалық қызмет көрсету рәсімдеріне, қазынашылық есепке алу және мониторинг рәсімдеріне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсатын ұсынады.

Бұл ретте жеке тұлға өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру үшін ағымдағы шот ашқан кезде клиент (азамат, қандас) Банкке ұсынады:

  • жеке басын куәландыратын құжат;
  • салық кодексінің 77-тарауына сәйкес арнаулы салық режимін қолдана отырып, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін шот ашу туралы өтініш.

Сонымен қатар, ҚР аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді немесе ақша аударымдарын жүзеге асыру Ережелері жаңа тармақпен толықтырылды.

Мәселен, ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары бойынша гранттық қаржыландыру кезінде грант алушының атына ашылған эскроу-шот режимінде ағымдағы шоттан төлем контрагенттің (шарт тарапының) банк шотына олардың арасындағы шарт негізінде жүзеге асырылады.

Қаулы 2026 жылғы 11 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
