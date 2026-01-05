Банктік шоттарды ашу: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, банк шотын ашу кезінде клиент-жеке тұлға банк шоты бойынша кәсіпкерлік қызметке, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі шеңберіндегі қызметке, нотариаттық қызметке, адвокаттық қызметке, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметке, дауларды тәртіппен реттеу жөніндегі қызметке байланысты операцияларды жүзеге асырмағаны туралы мәліметтерді көрсететін өтініш беретіні нақтыланады.
Ағымдағы шотты ашу үшін клиент Банкке бюджетті қазынашылық атқару және оларға кассалық қызмет көрсету рәсімдеріне, қазынашылық есепке алу және мониторинг рәсімдеріне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсатын ұсынады.
Бұл ретте жеке тұлға өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру үшін ағымдағы шот ашқан кезде клиент (азамат, қандас) Банкке ұсынады:
- жеке басын куәландыратын құжат;
- салық кодексінің 77-тарауына сәйкес арнаулы салық режимін қолдана отырып, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін шот ашу туралы өтініш.
Сонымен қатар, ҚР аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді немесе ақша аударымдарын жүзеге асыру Ережелері жаңа тармақпен толықтырылды.
Мәселен, ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары бойынша гранттық қаржыландыру кезінде грант алушының атына ашылған эскроу-шот режимінде ағымдағы шоттан төлем контрагенттің (шарт тарапының) банк шотына олардың арасындағы шарт негізінде жүзеге асырылады.
Қаулы 2026 жылғы 11 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.