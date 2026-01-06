Үкімет регламентіне өзгерістер енгізілді
Мәселен, президент пен премьер-министрдің заңнамалық түзетулерді қабылдау қажеттілігі туралы тапсырмалары бойынша тиісті тапсырма келіп түскен күннен бастап екі апта мерзімде жауапты мемлекеттік орган осы тармақта белгіленген тәртіппен орындау процесі мен оның кезеңдерінің пайымын әзірлейтіні нақтыланады.
Жауапты мемлекеттік орган тиісті тапсырма жетекшілік ететін мемлекеттік саяси қызметші деңгейінде келіп түскен күннен бастап бір апта мерзімде мынадай орындау тетіктерінің бірін айқындайды:
- жаңа заң жобасын әзірлеу;
- мемлекеттік органдармен әзірлеу немесе келісу сатысында тұрған (үкімет аппаратына енгізілгенге дейін)Үкімет бастамашылық еткен заң жобасына заңнамалық түзетулер енгізу;
- Парламент Мәжілісінің қарауындағы заң жобасына заңнамалық түзетулер енгізу (заңнамалық түзетулерді дереу енгізу қажет болған жағдайда).
Ұсынылған тетікке байланысты оларды іске асырудың нақты реттелген мерзімдері бар заң шығару процесінің нақты рәсімдері де анықталады.
Жауапты мемлекеттік орган әзірлеген тиісті негіздемелері бар тәсілдер Әділет министрлігіне келісуге жіберіледі.
Әділет министрлігімен келісу тәсілдер келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қамтамасыз етіледі.
Әділет министрлігімен келісілген тәсілдерді жауапты мемлекеттік орган көрсетілген тәсілдерді қолдану себептерін міндетті негіздей отырып, Үкімет аппараты басшысының атына енгізеді.
Енгізілген тәсілдермен келіскен жағдайда Үкімет Аппараты Басшысының қарарымен оларды іске асыру мерзімі айқындалады.
Сондай-ақ, Үкіметке келіп түскен Парламент депутаттары бастамашылық еткен заң жобалары мен оларға Үкімет қорытындыларының жобалары Ведомствоаралық комиссияның отырысында қаралуға тиіс делінген.
Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобасына Үкімет қорытындысының жобасын дайындауды Үкімет аппараты басшысының жауапты тапсырмасы ретінде айқындалған мемлекеттік орган қамтамасыз етеді.
Бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар тапсырма келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, егер тапсырмада өзгеше, неғұрлым қысқа мерзім белгіленбесе, Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобасы бойынша өз ұстанымын Үкімет қорытындысының жобасын дайындауда есепке алу үшін жауапты мемлекеттік органға ұсынуға міндетті.
Жауапты мемлекеттік орган тапсырма келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде, егер тапсырмада өзгеше, неғұрлым қысқа мерзім белгіленбесе, Әділет министрлігіне ведомствоаралық комиссия мүшелеріне тарату үшін Үкімет қорытындысының жобасын ұсынады, сондай-ақ Ұлттық экономика, қаржы министрліктерімен бірлесіп, ведомствоаралық комиссияның қарауына ықтимал қысқарту бөлігінде алдын ала қаржы-экономикалық есептер енгізеді республикалық және жергілікті бюджеттердің немесе Ұлттық қордың түсімдері немесе шығыстарының ұлғаюы.
Ведомствоаралық комиссия депутаттар бастамашылық жасаған заң жобасын оң не өзге бағалау жөнінде ұсыныстар әзірлейді.
Ведомствоаралық комиссияның ұсыныстарын ескере отырып, Үкімет қорытындысының жобасы мемлекеттік және орыс тілдерінде мүдделі мемлекеттік органдармен, сондай-ақ әділет, Ұлттық экономика, қаржы министрліктерімен келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Бірінші басшылардың немесе олар уәкілеттік берген лауазымды адамдардың қолы қойылған хаттарды ұсыну жолымен міндетті түрде келісіледі.
Егер Үкімет қорытындысының жобасы мемлекеттік органда үш жұмыс күнінен артық келісілсе және ол бойынша жауап берілмесе, онда мұндай жоба әдепкі бойынша "келісілген"болып есептеледі.
Бұл ретте жинақтауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган өзінің ілеспе хатында ұсынылған ақпаратты "әдепкі бойынша" мемлекеттік органмен келісу туралы міндетті түрде көрсетеді.
Үкімет қорытындысының жобасы республикалық және жергілікті бюджеттердің немесе Ұлттық қордың түсімдерін қысқартуды немесе шығыстарын ұлғайтуды көздейтін нормалар туралы мәліметтерді, осындай нормалар бойынша республикалық бюджет комиссиясының қорытындысын, заң жобасында ұсынылатын нормалардың Конституцияға, қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкестігі, оларды қабылдаудың орындылығы, реттеуші құралды және онымен байланысты талаптарды енгізуді көздейтін нормалар туралы мәліметтерді немесе жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеуді қатаңдатуды жүзеге асыру, іске асыру үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіні қабылдау талап етілетін ықтимал теріс әлеуметтік-экономикалық салдарлар, нормалар.
Реттеушілік әсерге талдау жүргізу қажеттілігі анықталған жағдайда Үкімет қорытындысының жобасында реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша тиісті нормалар бойынша үкіметтің қосымша қорытындысын ұсыну туралы көрсетіледі.
Бұл ретте реттеушілік әсерді талдауды Үкімет қорытындысының жобасы отырыста мақұлданған күннен бастап екі ай ішінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен оған байланысты талаптардың реттеуші құралын енгізу немесе жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеуді қатаңдатуды жүзеге асыру көзделетін салада немесе Мемлекеттік басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган жүргізеді.
Үкіметтің қосымша қорытындысының жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен келісіледі және ведомствоаралық комиссияның хаттамалық шешімін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Үкімет аппаратына енгізіледі.
Үкіметтің қосымша қорытындысының жобасына электрондық құжат нысанында ҚР Үкіметі жанындағы кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның хаттамалық шешімінің көшірмесі қоса беріледі.
Үкімет аппаратына Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына Үкімет қорытындыларының жобалары енгізілген кезде әзірлеуші оларға электрондық құжат нысанында ведомствоаралық комиссияның хаттамалық шешімінің көшірмесін, мүдделі мемлекеттік органдардың, сондай-ақ әділет, Ұлттық экономика, қаржы министрліктерінің хаттарының көшірмелерін мемлекеттік органның бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды адамның қолы қойылып қоса беретіні атап өтіледі.
Қажет болған жағдайда әзірлеуші Үкімет қорытындысының жобасына республикалық және жергілікті бюджеттердің немесе Ұлттық қордың түсімдерін қысқарту немесе шығыстарын ұлғайту бөлігінде қаржылық-экономикалық есептеулер қоса береді.
Регламент жаңа тармақпен толықтырылды, онда оның талаптары реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша үкіметтің қосымша қорытындысының жобаларына да қолданылады делінген.
Сонымен қатар, Парламент депутаттары Үкімет бастамашылық еткен заң жобасына, сондай-ақ Парламент депутаттары бастамашылық еткен заң жобасына (оның ішінде республикалық және жергілікті бюджеттердің немесе Ұлттық қордың түсімдерін қысқартуды немесе шығыстарын ұлғайтуды көздейтін) түзетулер енгізген жағдайда Үкімет аппараты басшысының тапсырмасы бойынша Үкімет қорытындысының жобасын заң жобасын әзірлеуші әзірлейтіні нақтыланады.
Бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар тапсырма келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, егер тапсырмада өзгеше, неғұрлым қысқа мерзім белгіленбесе, Үкімет қорытындысының жобасын дайындауда есепке алу үшін заң жобасын әзірлеушіге Парламент депутаттарының түзетулері бойынша өз ұстанымын ұсынуға міндетті.
Егер заң жобасына енгізілген түзетулер кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын болса, онда мұндай түзетулер ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасына және кәсіпкерлік субъектілерінің сараптамалық кеңестерінің мүшелеріне ұсынымдық сипаттағы қорытындылар алу үшін жіберіледі. Сараптамалық қорытындылар әзірлеушіге бес жұмыс күні ішінде жіберіледі.
Заң жобасын әзірлеуші тапсырма келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, егер тапсырмада өзгеше, неғұрлым қысқа мерзім белгіленбесе, Үкімет қорытындысының жобасын қалыптастырады және оны келісу үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жібереді.
Мемлекеттік органдар (Әділет, Ұлттық экономика, Қаржы министрлігінің міндетті тәртібімен) Үкімет қорытындысының жобасы келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оны әзірлеушіге бірінші басшының немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адамның қолы қойылған тиісті хаттарды жіберу арқылы келіседі.
Егер Үкімет қорытындысының жобасы мемлекеттік органда үш жұмыс күнінен артық келісілсе және ол бойынша жауап берілмесе, онда мұндай жоба әдепкі бойынша "келісілген" болып есептеледі. Бұл ретте жинақтауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган өзінің ілеспе хатында ұсынылған ақпаратты "әдепкі бойынша" мемлекеттік органмен келісу туралы міндетті түрде көрсетеді.
Бірыңғай ұстаным болмаған кезде екі жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жауапты мемлекеттік орган ведомствоаралық кеңес өткізеді, онда бірыңғай ұстаным әзірленеді не дәлелді негіздемелері бар ескертулер ресімделеді, олар қорытынды жобасымен бірге Үкімет аппаратына енгізіледі. Келіспеушіліктері бар Үкімет қорытындысының жобасы енгізілген жағдайда, мәселе шешім қабылдау үшін Үкімет аппаратындағы кеңесте қаралады.
Әзірлеуші 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер тапсырмада өзгеше мерзім көрсетілмесе, үкімет аппаратына Үкімет қорытындысының жобасын енгізеді.
Қажет болған жағдайда Үкімет қорытындысының жобасына: республикалық және жергілікті бюджеттердің немесе Ұлттық қордың түсімдерін қысқарту немесе шығыстарын ұлғайту бөлігінде қаржы-экономикалық есептеулер, Үкімет жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың, республикалық бюджет комиссиясының хаттамалары қоса беріледі.
Реттеушілік әсерге талдау жүргізу қажеттілігі анықталған жағдайда Үкімет қорытындысының жобасында реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша тиісті нормалар бойынша үкіметтің қосымша қорытындысын ұсыну туралы көрсетіледі.
Бұл ретте реттеушілік әсерді талдауды Үкімет қорытындысының жобасы Үкімет аппаратына енгізілген күннен бастап екі ай ішінде мемлекеттік басқару саласында немесе саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган жүргізеді, онда онымен байланысты талаптардың реттеуші құралын енгізу немесе жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеуді қатаңдатуды жүзеге асыру көзделеді.
Үкіметтің қосымша қорытындысының жобасы осы тармақта белгіленген тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен келісіледі және реттеушілік әсерді талдау аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Үкімет аппаратына енгізіледі.
Егер жобада қолдау көрсетілетін үкімет қорытындысын іске асыру үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді қабылдау қажет болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органдар олардың алдын ала жобаларын әзірлеуге дереу кіріседі.
Үкімет қорытындысының жобасы Үкімет аппараты басшысының қолы қойылған хатпен Президент Әкімшілігіне келісуге жіберіледі.
Үкімет қорытындысының жобасы оны Президент Әкімшілігімен келіскеннен кейін осы Регламенттің ережелерінде көзделген тәртіппен міндетті түрде таныстырылуға және отырыста қаралуға тиіс.
Отырыста мақұлданған Үкімет қорытындысының жобасы бір жұмыс күні ішінде премьер-Министрге қол қоюға енгізіледі.
Бұл ретте Үкімет отырысында қорытынды жобасы мақұлданған күннен бастап 15 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде заң жобасын әзірлеуші бірінші басшының не ол уәкілеттік берген лауазымды адамның қолы қойылған хатпен танысу үшін түзетулерді іске асыру үшін қажетті заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің алдын ала жобаларын түзетулерге бастамашылық жасаған Парламент депутаттарына үкімет аппаратына және Әділет министрлігіне жібереді.
Егер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу басқа мемлекеттік органның құзыретіне жататын болса, онда осы мемлекеттік орган Үкімет отырысында қорытынды жобасы мақұлданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде заң жобасын әзірлеушіге тиісті жобаны ұсынады.
Сонымен қатар, Парламент депутаттарының түзетулеріне Үкімет қорытындысының жобасын енгізу мерзімдерін ұзарту үшін оларды республикалық бюджет комиссиясында қарау, қосымша ғылыми сараптама жүргізу қажеттілігі ғана негіз болып табылады.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.