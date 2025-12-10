#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан үкіметінің регламентіне өзгерістер енгізілді

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 10:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкімет 2025 жылғы 4 желтоқсандағы қаулысымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің регламентіне түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Регламент жаңа тармақпен толықтырылды.

Онда былай делінген:

Мемлекеттік органдарға жаңа функциялар беру, сондай-ақ оларды өзгерту, толықтыру немесе алып тастау көзделетін жобалар мемлекеттік органдар функцияларының тізілімін пайдалана отырып, "Мемлекеттік жоспарлау (бюджеттік жоспарлау)" ақпараттық жүйесінде талдау жүргізілгеннен кейін әзірленеді.

Қаулы 2025 жылғы 4 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
