Қоғам

Қазақстанда бензин, дизель отыны және басқа мұнай өнімдеріне акциз мөлшерлері бекітілді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 10:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 5 желтоқсандағы Үкімет қаулысымен бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынына, газохолға, бензанолға, нефрасқа, жеңіл көмірсутектер қоспасына және экологиялық отынға арналған акциз мөлшерлері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өндірушілердің көтерме сату үшін акциз мөлшері:

Өндірушілердің өз өндірісіндегі бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынына, газохолға, бензанолға, нефрасқа, жеңіл көмірсутектер қоспасына және экологиялық отынға арналған көтерме сату:

  • Бензин – тоннасына 38 134 теңге;
  • Дизель отыны – тоннасына 35 726 теңге;
  • Газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы және экологиялық отын – тоннасына 38 134 теңге.

Өндірушілердің бөлшек сату және өз өндірістік қажеттіліктер үшін пайдалану:

  • Бензин – тоннасына 38 634 теңге;
  • Дизель отыны – тоннасына 35 726 теңге;
  • Газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы және экологиялық отын – тоннасына 38 634 теңге.

Импорт үшін акциз мөлшері:

  • Бензин – тоннасына 38 134 теңге;
  • Дизель отыны – тоннасына 35 726 теңге;
  • Газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы және экологиялық отын – тоннасына 38 134 теңге.

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
