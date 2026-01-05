#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда темекі қымбаттады

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, запрещено курить, знак запрета на курение, курильщик, курильщики, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 14:58 Фото: unsplash
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап темекі, папирос және қыздырылатын темекі өнімдеріне арналған жаңа ең төменгі бөлшек сауда бағалары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап фильтрлі және фильтрсіз 20 дана темекіге, папиросқа, сигариллаға және қыздырылатын темекі өнімдеріне арналған ең төменгі бөлшек сауда бағасы 970 теңгені құрады.

2025 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін бұл өнімдердің ең төменгі бағасы 920 теңге болған.

Сонымен қатар, Жаңа Салық кодексіне сәйкес, 2026 жылдан бастап акцизделетін тауарларға қолданылатын барлық қолданыстағы акциз мөлшерлемелері 10%-ға ұлғаяды.

Бұл өзгеріс темекіге, алкогольге, мұнай өнімдеріне және басқа да санаттарға қатысты.

Атап айтқанда, темекі және темекі өнімдеріне арналған акциз мөлшерлемелері (1000 дана сигаретке шаққанда) төмендегідей кезең-кезеңімен өседі:

  • 2026 жылдан бастап – 18 051 теңге;
  • 2027 жылдан бастап – 21 163 теңге;
  • 2028 жылдан бастап – 21 880 теңге;
  • 2029 жылдан бастап – 23 279 теңге;
  • 2030 жылдан бастап және одан кейін – 25 607 теңге.

Аталған бұйрық 2022 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
