"Бурабайға" кіруге жаңа тарифтер бекітілді: енді көліктердің кіру ақысы қанша
Фото: pexels
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап "Бурабай" Ұлттық табиғи паркінің автокөліктерге арналған кіру тарифтері өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Парктің баспасөз қызметі келушілерге мәлімдеме жасап, былай деді:
"2026 жылы парк аумағына автокөлікпен кіру тарифтері өзгерді".
Мамандардың түсіндіруінше, тарифтердің өзгеруі айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшерінің өзгеруіне байланысты жүргізілген. Мысалы:
- Жеңіл автокөліктер үшін 0,3 АЕК (қазіргі бағасы – 1298 теңге);
- Микроавтобустар мен жүк көліктері үшін 1 АЕК (қазіргі бағасы – 4325 теңге).
Өткен жылы бұл көрсеткіштер 1180 теңге және 3932 теңге болған.
Сонымен қатар, демалыс және мереке күндері тариф жоғары болады:
- Жеңіл автокөлік – 1730 теңге;
- Микроавтобус пен жүк көлігі – 6488 теңге.
Бұған дейін Қазақстанда темекі бағасы қымбаттағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript