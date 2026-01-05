#Халық заңгері
Қоғам

"Бурабайға" кіруге жаңа тарифтер бекітілді: енді көліктердің кіру ақысы қанша

05.01.2026 16:06
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап "Бурабай" Ұлттық табиғи паркінің автокөліктерге арналған кіру тарифтері өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Парктің баспасөз қызметі келушілерге мәлімдеме жасап, былай деді:

"2026 жылы парк аумағына автокөлікпен кіру тарифтері өзгерді".

Мамандардың түсіндіруінше, тарифтердің өзгеруі айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшерінің өзгеруіне байланысты жүргізілген. Мысалы:

  • Жеңіл автокөліктер үшін 0,3 АЕК (қазіргі бағасы – 1298 теңге);
  • Микроавтобустар мен жүк көліктері үшін 1 АЕК (қазіргі бағасы – 4325 теңге).

Өткен жылы бұл көрсеткіштер 1180 теңге және 3932 теңге болған.

Сонымен қатар, демалыс және мереке күндері тариф жоғары болады:

  • Жеңіл автокөлік – 1730 теңге;
  • Микроавтобус пен жүк көлігі – 6488 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда темекі бағасы қымбаттағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
