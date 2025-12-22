#Халық заңгері
Оқиғалар

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстандағы құжаттар қанша тұрады

Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап құжаттарды рәсімдеу қымбаттайды, өйткені айлық есептік көрсеткіш (АЕК) өсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 8 желтоқсанда қабылданған "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет" заңына сәйкес, 2026 жылы АЕК 4 325 теңге болып белгіленді (2025 жылы – 3 932 теңге).

Соған сәйкес, құжаттарды рәсімдеу мемлекеттік баждары да өседі.

  • Қарапайым паспорт (36 бет) – 8 АЕК (34 600 теңге). 2025 жылы – 31 456 теңге.
  • Паспорт (48 бет) – 12 АЕК (51 900 теңге). 2025 жылы – 47 184 теңге.
  • Балалар паспорты – 4 АЕК (17 300 теңге). 2025 жылы – 15 728 теңге.
  • Жеке куәлік – 0,2 АЕК (865 теңге). 2025 жылы – 786 теңге.
  • Жеке куәлікті жоғалту (жыл ішінде екі реттен көп) – 1 АЕК (4 325 теңге).
  • Жүргізуші куәлігін алу – 1,25 АЕК (5 406 теңге).

Сондай-ақ, некеге тіркеу қымбаттайды:

  • Некеге тіркеу куәлігі – 1 АЕК (4 325 теңге).
  • Күйеу мен әйелдің ажырасуы бойынша мемлекеттік баж – 2 АЕК (8 650 теңге). 2025 жылы – 7 864 теңге.

Туу туралы куәлік әлі де тегін қалады, алайда оны жоғалтқан жағдайда 0,5 АЕК (2 163 теңге) төлеу қажет.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
