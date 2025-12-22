2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстандағы құжаттар қанша тұрады
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап құжаттарды рәсімдеу қымбаттайды, өйткені айлық есептік көрсеткіш (АЕК) өсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 8 желтоқсанда қабылданған "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет" заңына сәйкес, 2026 жылы АЕК 4 325 теңге болып белгіленді (2025 жылы – 3 932 теңге).
Соған сәйкес, құжаттарды рәсімдеу мемлекеттік баждары да өседі.
- Қарапайым паспорт (36 бет) – 8 АЕК (34 600 теңге). 2025 жылы – 31 456 теңге.
- Паспорт (48 бет) – 12 АЕК (51 900 теңге). 2025 жылы – 47 184 теңге.
- Балалар паспорты – 4 АЕК (17 300 теңге). 2025 жылы – 15 728 теңге.
- Жеке куәлік – 0,2 АЕК (865 теңге). 2025 жылы – 786 теңге.
- Жеке куәлікті жоғалту (жыл ішінде екі реттен көп) – 1 АЕК (4 325 теңге).
- Жүргізуші куәлігін алу – 1,25 АЕК (5 406 теңге).
Сондай-ақ, некеге тіркеу қымбаттайды:
- Некеге тіркеу куәлігі – 1 АЕК (4 325 теңге).
- Күйеу мен әйелдің ажырасуы бойынша мемлекеттік баж – 2 АЕК (8 650 теңге). 2025 жылы – 7 864 теңге.
Туу туралы куәлік әлі де тегін қалады, алайда оны жоғалтқан жағдайда 0,5 АЕК (2 163 теңге) төлеу қажет.
