Қоғам

Жаңа АЕК – жаңа тарифтер: 2026 жылы Қазақстандағы құжаттардың құны

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
2026 жылы Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшері өзгерді, қазіргі таңда ол 4 325 теңге. Сол себепті мемлекеттік баж төлемдерінің құны да жаңартылды. Құжаттау саласындағы қолданыстағы тарифтер мен маңызды нюанстар туралы Zakon.kz материалында баяндалған.

Бұл маңызды ақпарат бүгін, 16 қаңтар 2026 жылы, ҚР "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметінде жарияланды.

Бүгінгі таңда паспорт жасау құны:

  • Паспорт (36 бет) – 34 600 теңге
  • Паспорт (48 бет) – 51 900 теңге
  • Балалар паспорты – 17 300 теңге
  • Балалар паспорты 24 беттік болады.

Баласы 12 жасқа толмаған азамат үшін паспорт 5 жылға жарамды, 12–16 жас аралығындағы балалар үшін – 10 жылға.

Балалар паспортына қажетті құжаттар:

  • Туу туралы куәлік
  • Ата-ананың жеке куәлігі
  • Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
  • Қазақстан Республикасының паспорты (бар болса)

Бір ата-ананың қатысуы міндетті

Ересек азаматтарға паспорт алу үшін құжаттар:

  • ҚР жеке куәлігі
  • Ауыстыру кезінде Қазақстан Республикасының паспорты
  • Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
  • Жеке куәлік пен жүргізуші куәлігінің құны 2026 жылы сәйкесінше 865 теңге және 5 406 теңге.

16 жасқа толған кезде алғашқы жеке куәлікті алу үшін қажет құжаттар:

Туу туралы куәлік

  • Ата-ананың жеке куәлігі
  • Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
  • Қазақстан Республикасының паспорты (бар болса)
  • Бір ата-ананың қатысуы міндетті

Жеке куәлікті ауыстыру үшін ескі құжатты, түбіртекті және паспортты (бар болса) тапсыру қажет.

Жүргізуші куәлігін алу үшін қазақстандықтарға қажет құжаттар:

  • Жеке куәлік
  • Медицина анықтамасы (073/у формасы, электрондық базадан алынады)
  • Авто мектептен өткенін растайтын куәлік (электрондық базадан алынады)
  • Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек

Айта кетейік, 12 қаңтар 2026 жылы Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндерге арналған маңызды ақпарат жарияланған болатын.

