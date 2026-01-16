Жаңа АЕК – жаңа тарифтер: 2026 жылы Қазақстандағы құжаттардың құны
Бұл маңызды ақпарат бүгін, 16 қаңтар 2026 жылы, ҚР "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметінде жарияланды.
Бүгінгі таңда паспорт жасау құны:
- Паспорт (36 бет) – 34 600 теңге
- Паспорт (48 бет) – 51 900 теңге
- Балалар паспорты – 17 300 теңге
- Балалар паспорты 24 беттік болады.
Баласы 12 жасқа толмаған азамат үшін паспорт 5 жылға жарамды, 12–16 жас аралығындағы балалар үшін – 10 жылға.
Балалар паспортына қажетті құжаттар:
- Туу туралы куәлік
- Ата-ананың жеке куәлігі
- Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
- Қазақстан Республикасының паспорты (бар болса)
Бір ата-ананың қатысуы міндетті
Ересек азаматтарға паспорт алу үшін құжаттар:
- ҚР жеке куәлігі
- Ауыстыру кезінде Қазақстан Республикасының паспорты
- Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
- Жеке куәлік пен жүргізуші куәлігінің құны 2026 жылы сәйкесінше 865 теңге және 5 406 теңге.
16 жасқа толған кезде алғашқы жеке куәлікті алу үшін қажет құжаттар:
Туу туралы куәлік
- Ата-ананың жеке куәлігі
- Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек немесе төлемнен босату туралы құжат
- Қазақстан Республикасының паспорты (бар болса)
- Бір ата-ананың қатысуы міндетті
Жеке куәлікті ауыстыру үшін ескі құжатты, түбіртекті және паспортты (бар болса) тапсыру қажет.
Жүргізуші куәлігін алу үшін қазақстандықтарға қажет құжаттар:
- Жеке куәлік
- Медицина анықтамасы (073/у формасы, электрондық базадан алынады)
- Авто мектептен өткенін растайтын куәлік (электрондық базадан алынады)
- Мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек
Айта кетейік, 12 қаңтар 2026 жылы Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндерге арналған маңызды ақпарат жарияланған болатын.