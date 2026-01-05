#Халық заңгері
Құқық

Шымкентте түзеу мекемесінің қызметкерлері азаптау қылмысы бойынша күдікке ілінді

Түрме, Шымкент, түзеу мекемесі, қызметкерлер, азаптау , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 20:06 Сурет: pixabay
Қазіргі уақытта түзеу мекемесінің үш қызметкері қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Шымкенттегі өкілі Нұржан Әбдезов сотталғандардың бірін жеке қабылдап, оның 2025 жылдың маусым айында мекеме қызметкерлері тарапынан азаптауға ұшырағанын білген. Сондай-ақ ол жақ сүйегі сынған басқа сотталушыны ұрып-соғу фактісін де анықтады.

"Өңірлік өкіл жоғарыда аталған жағдайлар бойынша дереу ден қою шараларын қабылдады. Нәтижесінде уақтылы медициналық көмек көрсетпегені үшін медицина қызметкерлері жазаланды, сондай-ақ ҚР ҚК-нің 362-бабы ("Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану") бойынша мекеме қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары қабылданды. Құқық қорғау институты жоғары қадағалау органына мекеме қызметкерлерінің азаптау белгілерінің анықталуына байланысты олардың іс-әрекеттерін қайта қарау туралы өтініш жолдады", делінген адам құқықтары жөніндегі уәкілдің хабарламасында.

Өткен жылдың соңында сотқа дейінгі тергеп-тексеру ҚР ҚК-нің 146-бабының 3-бөлігі ("қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетін қорлайтын қарым-қатынас, адамдар тобы жасаған азаптаулар; бірнеше рет; денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтірумен") бойынша қайта сараланып, тағайындалды.

Айта кетсек, сотталғандарды босату туралы шешімді енді кәсіби судьялар емес, алқабилер шығаратын болады. Түрмедегі азаптау ісі: алқабилер 12 қызметкерді тағы да ақтап шығарды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
