Оқиғалар

ҰҚК Ақтөбе облысының прокурорын ұстады

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 14:08 Фото: freepik
Ақтөбе облысының прокуратура қызметкері ұсталды. Қазіргі уақытта оның қатысуымен тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы аймақтық прокуратураның ресми хабарламасында айтылған:

"2026 жылғы 17 ақпанда ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің Орталық аппараты және ҚР Бас прокуратурасының Өзіндік қауіпсіздік департаменті бірлесіп Ақтөбе облысы прокуратурасының қызметкерін ұстады", – делінген ведомство хабарламасында.

Сонымен қатар, қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп жатқаны, ал сотқа дейінгі тергеудің басқа деректері ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейтіні атап көрсетілген.

