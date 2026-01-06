Қазақстанда медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
Атап айтқанда, қылмыстық кодекске "Медицина қызметкеріне немесе жедел медициналық көліктің жүргізушісіне қатысты күш қолдану қатері немесе күш қолдану" атты жаңа бап енгізілді.
Заңға сәйкес, медицина қызметкеріне немесе жедел медициналық көлік жүргізушісіне қызметтік не кәсіби міндеттерін атқару кезінде немесе сол міндеттерді орындауына байланысты, сондай-ақ олардың қызметі үшін кек алу мақсатында күш қолданамын деп қорқыту:
200-ден 500 айлық есептік көрсеткішке дейін (2026 жылы 865 000 теңгеден 2 162 500 теңгеге дейін) айыппұл салуға; сол мөлшерде түзеу жұмыстарына; 300 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартуға; екі жылға дейін бас бостандығын шектеуге; не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға әкеп соғады.
Осы әрекет мынадай жағдайларда жасалса:
- екі немесе одан да көп адамға қатысты;
- адамдар тобы, алдын ала сөз байласқан адамдар тобы арқылы;
- бірнеше рет;
- төтенше жағдай кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;
- төтенше жағдай жарияланған аумақта немесе терроризмге қарсы операция жүргізіліп жатқан аймақта,
онда екі жылдан үш жылға дейін бас бостандығын шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді.
Ал өмірге немесе денсаулыққа қауіпті емес күш қолдану әрекеттері жоғарыда көрсетілген тұлғаларға және сол себептермен жасалған жағдайда: 500-ден 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін (2026 жылы 2 162 500 теңгеден 4 325 000 теңгеге дейін) айыппұл салу; сол мөлшерде түзеу жұмыстары; 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстар; екі жылдан үш жылға дейін бас бостандығын шектеу; не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады.
Бұл әрекеттер мынадай мән-жайларда жасалса:
- екі немесе одан да көп адамға қатысты;
- адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласқан адамдар тобы арқылы;
- бірнеше рет;
- төтенше жағдай кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;
- төтенше жағдай жарияланған аумақта немесе терроризмге қарсы операция аймағында,
онда үш жылдан жеті жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы белгіленеді.
Өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш қолдану үшін бес жылдан он жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Ал бұл қылмыс:
- екі немесе одан да көп адамға қатысты;
- адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласқан адамдар тобы арқылы;
- бірнеше рет;
- төтенше жағдай кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;
- төтенше жағдай жарияланған аумақта немесе терроризмге қарсы операция аймағында жасалса,
жеті жылдан он екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді.
Аталған заң 2026 жылғы 8 наурыздан бастап күшіне енеді.