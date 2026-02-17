#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Құқық

Қазақстанда оқушыларға қатысты жауапкершілік аражігі айқындалады

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 09:56 Фото: Zakon.kz
"Педагогтің мәртебесі және білім беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасында бірқатар жаңа нормалар көзделген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат қазіргі уақытта Парламент Мәжілісінің қарауында.

Атап айтқанда, заң жобасына сәйкес баланың сабақтан тыс уақыттағы мінез-құлқы мен қауіпсіздігі үшін ата-аналар немесе өзге де заңды өкілдер жауапты болады.

Ал педагогтер мен білім беру ұйымдарының басшылары білім алушылармен немесе тәрбиеленушілермен болған оқиғалар үшін тек өздерінің кәсіби қызметін жүзеге асыру кезеңінде, яғни білім беру қызметіне байланысты лауазымдық міндеттерін орындау барысында ғана жауап береді.

Сонымен қатар "Білім туралы" заңға ата-аналар мен заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттеріне қатысты түзетулер енгізу көзделген.

Атап айтқанда:

  •  педагогтің құқықтарын құрметтеу міндеті;
  •  білім беру ұйымымен жасалған шарт талаптарын сақтау міндеті енгізіледі.

Бұдан бөлек, педагогке кәсіби қызметін жүзеге асыру барысында мынадай құқықтар беріледі:

  •  онлайн-платформаларда міндетті түрде жеке парақша ашудан және онда материалдар жариялаудан, сондай-ақ кәсіби қызметіне қатысы жоқ әрі еңбек шартында (лауазымдық нұсқаулықта) көзделмеген имидждік немесе өзге де жұмыстарды орындаудан бас тарту;
  •  кәсіби міндеттеріне қатысы жоқ өзге жұмыстарды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес орындау.

Бұған дейін оқушыларға смартфондарды тек сабақ үстінде ғана емес, үзіліс кезінде де пайдалануға тыйым салу мәселесі көтерілгені хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда көмір мен темір кенін өндіруді арттыру жоспарлануда
12:59, Бүгін
Қазақстанда көмір мен темір кенін өндіруді арттыру жоспарлануда
Тоқаев педагогтар мен ғылыми қызметкерлердің материалдық жағдайын жақсартатын заңға қол қойды
18:54, 06 мамыр 2024
Тоқаев педагогтар мен ғылыми қызметкерлердің материалдық жағдайын жақсартатын заңға қол қойды
Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет, білім және отбасы саласындағы өзгерістерді бекітті
16:10, 04 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет, білім және отбасы саласындағы өзгерістерді бекітті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: