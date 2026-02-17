#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда көмір мен темір кенін өндіруді арттыру жоспарлануда

Уголь, добыча угля, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
Серик Жұманғарин 2026 жылғы 17 ақпанда Үкімет отырысында елдің экономикасына проактивті саясатты енгізу шеңберінде күтілетін нәтижелер туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Жұманғарин алдыңғы қатарлы технологиясы бар және мықты біліктілігі бар жетекші шетелдік стратегиялық серіктестерді инвестициялық жобаларға тартуға уәде берді.

"Елімізде көмірхимия саласында үлкен шикізат қоры бар. Көмірхимиядағы капиталоемді жобалар аммиак, метанол, этанол, полипропилен, газ сияқты кең ауқымды өнімдерді өндіруге мүмкіндік береді, олар экспортқа шығарылады. Мысалы, Қарағанды облысында жылына 2 миллиард текше метр газ өндіретін көмірден газ шығару зауыты жобалануда, оның құны шамамен 2 миллиард доллар. Бұл саланың өзінде бірнеше капиталоемді экспорттық жобаларды іске асыруға болады", – деді Жұманғарин.

Ол тағы бір мысал келтірді:


"Qarmet компаниясы алдағы 3 жылда шамамен 3,5 миллиард доллар көлемінде жобаларды жүзеге асырады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру нәтижесінде көмір өндірісі 1,4 есе, темір кені 1,8 есе артады, концентраттар өндірісі 1,7 есе көбейеді, сортаментті металл өнімдерінің шығуы 2,3 есе өседі. Сонымен қатар, жылына 4 миллион тонна қуаты бар жаңа балқыту-прокаттау кешені іске қосылады", – деп мәлімдеді Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Жұманғарин.

Бұған дейін Жұманғарин мемлекет экономикасына проактивті саясатқа көшуге қатысты негізгі мәселелерді баяндаған болатын.

