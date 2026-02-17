#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Қоғам

Қазақстанда азық-түлік өнімдерін өндіру шамамен 4 трлн теңгеге жетті

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 17 ақпанда Үкімет отырысында елдегі азық-түлік өнімдерін өндірудің өсуі туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласы тұрақты әрі қарқынды даму жолын көрсетіп отыр.

"2025 жылдың қорытындысы бойынша азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі 3,9 триллион теңгені құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 8,1% жоғары. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 2,1 есеге өсіп, 389,4 миллиард теңгеге жетті. 2025 жылдың 11 айында өңделген өнім экспорты 3,2 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 33,8% жоғары. Сонымен қатар, жалпы АШҚ экспортында өңделген өнімнің үлесі 52%", – деді министр.

Сапаровтың айтуынша, бұл өндірісті әртараптандыруға және жоғары қосылған құны бар өнім үлесін арттыруға бағытталған жүйелі жұмыстың нәтижесі.

"Өсімдік шаруашылығы саласында егістік алқаптарын жүйелі түрде әртараптандыру жүргізіліп, жоғары рентабельді және әлемдік нарықта сұранысқа ие дақылдарды өндіруге көштік. Бүгінде майлы дақылдар өсімдік шаруашылығының табыстылығын қамтамасыз ететін негізгі драйверге айналды. 2025 жылы майлы дақылдардың жалпы өнім көлемі алғаш рет 4,9 млн тоннаны құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 48% артық. Оған күнбағыс – 39%, зығыр – 77%, рапс – 2,2 есе көп өнім жинау кірді. Сонымен қатар, егістік жұмыстарын жүргізу үшін 12–15 ай мерзімге 5% жылдық мөлшерлемемен жеңілдетілген несие бөлінеді, қайтарымдылығы шамамен 99% құрайды", – деді Сапаров.

Еске салайық, 2025 жылғы 24 желтоқсанда Ауыл шаруашылығы министрлігінде Қазақстандағы егін өнімділігінің өсу себептері түсіндірілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда мұнай-газ химиясы зауыттары қандай өнім шығарады
14:48, Бүгін
Қазақстанда мұнай-газ химиясы зауыттары қандай өнім шығарады
Қазақстан азық-түлік өңдеу үлесін 55%-ға жеткізбек
15:13, 02 желтоқсан 2025
Қазақстан азық-түлік өңдеу үлесін 55%-ға жеткізбек
ТМД елдерінен әкелінетін азық-түлік тауарлары қымбаттауда
16:41, 19 ақпан 2025
ТМД елдерінен әкелінетін азық-түлік тауарлары қымбаттауда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: