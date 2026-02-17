#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда отандық өндірістегі автомобильдер арзандайды

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 13:14 Фото: freepik
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нақаспаев 2026 жылғы 17 ақпанда Үкіметте өткен брифингте автомобиль бағаларының өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр өткен жылғы статистиканы мысал ретінде келтірді:

"2025 жылдың қаңтарында автомобиль бағасының өсуі 105% болды. Ал Қазақстанда өндірілген автомобильдер бағасы 101% өсті", – деді Нақаспаев.

Сонымен бірге министр Қазақстанда өндірілген автомобильдердің бағасы төмендейді деп уәде етті.

"Сіздер білесіздер, біздің Қазақстандағы зауыттар жыл сайын көлік түрлерін кеңейтетін болады. Жаңа үлгі шыққан сайын көлік бағалары міндетті түрде төмендейді. Мұны мен нақты айта аламын. Біздің автомобиль өндірісіміз қытайлық автомобильдердің бағасын төмендетуге де ықпал етеді", – деп қосты Нақаспаев.

Еске салайық, 2025 жылғы қазанда Қазақстанға қандай көлік құралдарын әкелуге тыйым салынатыны туралы ақпарат жарияланған болатын.

