"Асылып өлмек болған". Жамбыл облысында полицейлер дер кезінде қайғылы жағдайдың алдын алды
Жамбыл облысында кездейсоқ жағдай асылып өлмек болған ер адамның өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жамбыл облысында полиция қызметкерлері арнайы есепте тұрған азаматтармен күнделікті профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Жамбыл ауданында 2026 жылы 6 қаңтарда өткізілген осындай кезекті аралау барысында полицейлер қайғылы жағдайдың алдын алып, бір адамның өмірін құтқарып қалды.
"Учаскелік инспекторлар есепте тұрған азаматтарды тексеру кезінде тұрғын үйдің бірінен ер адамды аса ауыр жағдайда тапты. Ол жатын бөлмеде жылыту құбырына асылып, өмірмен қоштаспақ болған. Полиция қызметкерлері тез арада ішке кіріп, кәсіби үйлесімді әрекеттерімен ер адамды босатып алды. Сондай-ақ, оған алғашқы медициналық көмек көрсетті". Жамбыл облысы ПД
Зардап шеккен азамат жедел түрде аудандық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің мәліметінше, қазіргі таңда оның денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ.
"Ер адамның туыстары оның өмірін құтқарып қалған полиция қызметкерлеріне шынайы алғыстарын білдірді. Олардың кәсібилігі, жеделдігі мен жағдайға немқұрайлы қарамағаны үшін ризашылықтарын жеткізді". Жамбыл облысы ПД
Полиция қызметкерлерімен түрлі құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ қиын өмірлік жағдайға тап болған азаматтарға уақтылы көмек көрсету бағытында арнайы есепте тұрған тұлғалармен жұмыс күн сайын жүргізілуде.
