#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Шымкентте дәрігерлер жүрегі тоқтап қалған сәбиді тірілтіп алды

Жедел жәрдем, Шымкент, дәрігерлер, жүрегі тоқтау, сәби, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 18:49 Сурет: Zakon.kz
Шымкентте жедел медициналық жәрдем қызметінің мамандары жүрегі тоқтап қалған сәбидің өмірін сақтап қалды. Бұл оқиғаның егжей-тегжейімен қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқыс оқиға 2026 жылы 1 ақпанда болған.

Сағат 00:14-те 103 пультіне шұғыл шақырту түскен.

Жедел жәрдем бригадасы небәрі 6 минутта жетіп, бірден тексеруге кіріскен.

"Сол кезде сәби ес-түссіз жатқан, тыныстауы мен пульсі анықталмаған", - дейді дәрігерлер.

Анасының айтуынша, қосымша тамақ бергеннен кейін 15–20 минут өткен соң бала лоқсып, тұншыға бастаған. Сәби қорылдап, көгере бастағанда анасы дереу жедел жәрдем шақырған.

Дәрігер мен фельдшер кідірместен реанимациялық көмек көрсетіп, екі-үш минут ішінде баланың жүрек соғысы мен тыныс алуын қалпына келтірді.

Алғашқы медициналық көмектен кейін кішкентай пациент Шымкент қалалық клиникалық балалар ауруханасына жеткізіліп, дәрігерлердің бақылауына алынды.

Уақытылы көрсетілген көмек пен жедел шешім — тағы бір өмірді сақтап қалуға себеп болды.

Бұған дейін Жетісу облысында жаңа туған сәби санавиация көмегімен өңір орталығына шұғыл жеткізілгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкенттік дәрігер жүрегі тоқтап қалған сәбиді аман алып қалды
01:57, 17 наурыз 2023
Шымкенттік дәрігер жүрегі тоқтап қалған сәбиді аман алып қалды
4 миллион доллар ұтып алған сингапурлықтың қуаныштан жүрегі тоқтап қалды
11:24, 26 маусым 2024
4 миллион доллар ұтып алған сингапурлықтың қуаныштан жүрегі тоқтап қалды
Көгеріп, дем ала алмай қалған: Шығыс Қазақстанда бір жастағы сәби бұрандама жұтып қойған
19:35, 15 шілде 2025
Көгеріп, дем ала алмай қалған: Шығыс Қазақстанда бір жастағы сәби бұрандама жұтып қойған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: