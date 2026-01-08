Медиаторларды оқыту қағидалары бекітілді
Атап айтқанда, ережелер жаңа редакцияда жазылған.
Ережелер медиаторлар ұйымдарының кәсіби медиаторлар мен медиаторлар жаттықтырушыларын даярлау жөніндегі бағдарламаларды әзірлеуі және бекітуі үшін негіз болады.
Медиаторларды даярлау бағдарламасы келесі бағдарламалардан тұрады:
- "Медиацияның жалпы курсы" – Заңның 9-бабы 4-тармағының талаптарына сәйкес келген жағдайда кәсіби медиатор болуға ниет білдірген тұлғаларды даярлауға арналған;
- "Медиацияның мамандандырылған курсы" – медиацияның нақты саласы бойынша даярлауға және кәсіби медиаторлардың біліктілігін арттыруға арналған;
- "Медиаторлар жаттықтырушыларын даярлау курсы" – медиация бойынша оқыту жүргізуге ниет білдірген медиаторлар жаттықтырушысын даярлауға арналған.
"Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқытудың мақсаты кәсіби негіздегі медиатор ретінде қызметті жүргізу үшін қажетті дағдыларды игеру болып табылады.
"Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқытуды медиаторлар ұйымдары жүргізеді. Бағдарламаның көлемі кемінде 72 академиялық сағатты құрайды және осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес теориялық бөлімді (дәрістерді), практикалық сабақтар өткізуді қамтиды.
"Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқыту қашықтан және/немесе күндізгі нысанда жүргізіледі.
Оқу тобы 10 адамнан аспайтын құрамда қалыптастырылады.
"Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқытуға келесі тұлғалар жіберілмейді:
- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған теңестірілген;
- заңда белгіленген тәртіппен сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған;
- оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын;
- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар.
Оқыту басталғанға дейін тұлға келесі құжаттарды ұсынады:
- жоғары білім туралы диплом немесе цифрлық құжаттар сервисінен берілетін электрондық құжат (салыстыру үшін қажет);
- жеке басты куәландыратын құжат, оның ішінде жеке және заңды тұлғаларға цифрлік құжаттар сервисі арқылы берілетін құжат;
- "Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар өздерінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім
Оқытуға қабылдаудан бас тартылған жағдайда медиаторлар ұйымы бас тартудың нақты себептерін көрсете отырып, өтініш берушіге жазбаша дәлелді жауап ұсынады.
Медиаторларды даярлау бағдарламаларын үлгілік оқу жоспарлары негізінде медиаторлар ұйымдары әзірлейді және үйлестіру кеңесінің қарауына енгізіледі.
Үйлестіру кеңесі медиаторларды даярлау бағдарламаларын олар қарауға түскен сәттен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бекіту туралы шешім қабылдайды.
"Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша оқытудың мақсаты құқықтың әртүрлі салаларындағы дауларды шешу ерекшеліктері мен жанжал түрлерін ескере отырып, нақты мамандану бойынша кәсіби медиаторларды даярлау болып табылады.
"Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша оқытудан "Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқытуды аяқтағаны туралы сертификат алған тұлғалар өтеді.
"Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша оқыту қашықтан және/немесе күндізгі нысанда жүргізіледі.
Оқу тобы саны 15 адамнан аспайтын болып құрылады.
Оқытуды медиаторлар ұйымдары жүргізеді, курстың көлемі "Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша үлгілік оқу жоспарының әрбір бағыты бойынша кемінде 32 (отыз екі) академиялық сағатты құрайды.
"Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша оқытуға келесі тұлғалар жіберілмейді:
- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған теңестірілген;
- заңда белгіленген тәртіппен сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған;
- оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын;
- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар.
Оқыту басталғанға дейін тұлға келесі құжаттарды ұсынады:
- "Медиацияның жалпы курсы" бағдарламасы бойынша оқытуды аяқтағаны туралы сертификат (салыстыру үшін сертификаттың түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған көшірмесі);
- жеке басты куәландыратын құжат немесе жеке және заңды тұлғаларға цифрлік құжаттар сервисі арқылы берілетін құжат;
- "Медиацияның мамандандырылған курсы" бағдарламасы бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар өздерінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімді ұсынады.
Оқытуға қабылдаудан бас тартылған жағдайда медиаторлар ұйымы бас тартудың нақты себептерін көрсете отырып, өтініш берушіге жазбаша дәлелді жауап ұсынады.
Бұйрық 2026 жылғы 16 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.