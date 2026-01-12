Объектілердің санитарлық-қорғау аймақтары: талаптар өзгертілді
Мәселен, жаңа, жобаланатын және қолданыстағы объектілер үшін санитариялық-қорғау аймақтарының (СҚА) алдын ала (есептік) мөлшерлері осы Санитариялық қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес белгіленеді және СҚА белгілеу бойынша жобалық құжаттама әзірленуі тиіс.
Қолданыстағы объектілер үшін тарихи қалыптасқан құрылыс салу жағдайына байланысты санитариялық-қорғау аймақтарының алдын ала (есептік) мөлшерлерін белгілемей-ақ, СҚА мөлшерін азайтуға жол беріледі.
1-қосымшаға енгізілмеген объектілер үшін СҚА-ның есептік мөлшерлері жобалық құжаттама негізінде есептік әдіспен айқындалады. Бұл ретте атмосфералық ауаның ластануының таралуын есептеу, атмосфералық ауаға физикалық әсер ету деңгейлері (шу, діріл, электромагниттік өріс) және халықтың өмірі мен денсаулығына төнетін қатерді бағалау (қауіптіліктің I және II сыныптағы объектілері үшін) жүргізіледі.
Сондай-ақ, халық денсаулығына зиянды әсердің жоқтығы құжатпен расталған жағдайда, қолданыстағы өндірістік алаңдарда орналасқан жаңа өндірістер үшін санитариялық-қорғау аймағын есептік әдіспен белгілеуге жол берілетіні көрсетіледі. Бұл ретте санитариялық-қорғау аймағының шекарасында гигиеналық нормативтердің сақталуы, сондай-ақ атмосфераны ластаудың жаңа көздерін немесе қолданыстағы көздердің параметрлерінің өзгеруі ескерілуі тиіс.
Белгіленген (қорытынды) санитариялық-қорғау аймағы есептік параметрлерді растау мақсатында бір жылдық натуралық зерттеулер циклі негізінде айқындалады. Зерттеулер өндірістік қызметтің ерекшелігіне қарай басым көрсеткіштер бойынша тоқсан сайын (орташа тәуліктік және бір реттік ең жоғары концентрациялардың сәйкестігіне) және физикалық әсер ету деңгейлері (шу, діріл, электромагниттік өріс, әсер ету көзі болған жағдайда) бойынша объектінің санитариялық-қорғау аймағының шекарасында және одан тыс жерлерде бір жыл бойы тоқсан сайын жүргізіледі. Нәтижесінде санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынады.
Объект пайдалануға берілген күннен бастап тиісті объектінің шаруашылық жүргізуші субъектісі алдын ала (есептік) санитариялық-қорғау аймағын растау үшін атмосфералық ауаның, физикалық және (немесе) биологиялық әсер ету деңгейлерінің бір жылдық зерттеулерін (өлшеулерін) жүргізуді қамтамасыз етеді.
Санитариялық-қорғау аймағының жобасы және халықтың өмірі мен денсаулығына төнетін қатерді бағалау мамандандырылған ұйымдармен әзірленіп, бекітіледі және тапсырыс берушімен келісіліп жасалады. Жобада көзделген іс-шаралардың орындалуын, оның ішінде жобаның сапасы, дұрыстығы мен толықтығын тапсырыс беруші мен жобалық құжаттаманы әзірлеуші қамтамасыз етеді.
Халық денсаулығына зиянды әсер болмаған жағдайда, санитариялық-қорғау аймағы жобасының халықтың өмірі мен денсаулығына төнетін қатерді бағалау бөлімі денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйыммен келісілетін болады.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 20 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.