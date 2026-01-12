Бағалы қағаздар нарығы мен БЖЗҚ қатысушыларының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілді
Ұйымдар есептілікті Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесі арқылы электрондық түрде ұсынады.
Ұйым басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырған есептілік электрондық форматта сақталады.
Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар ( инвестициялық портфельді басқарушылар) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын, берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;
- нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі есепті;
- нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есепті;
- нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есепті;
- нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есепті;
- нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;
- бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы ұсынбайтын 1-кестені қоспағанда, нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;
- нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;
- нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті;
- нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті ұсынады.
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктерді, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалдарын және Ұлттық пошта операторын қоспағанда, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (брокерлер және (немесе) дилерлер) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;
- нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын, берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;
- нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті ұсынады.
Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:
- нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтерді;
- нысан бойынша клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмды сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтерді ұсынады.
Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда, брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:
- нысан бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есепті;
- нысан бойынша брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есепті;
- нысан бойынша брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есепті ұсынады.
Қаулы 2026 жылғы 19 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.