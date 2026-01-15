Жер қойнауын пайдаланушылар жұмсалған шығындардың 1 пайызын ғылымды қаржыландыруға бюджетке аударатын болады
Аталған қағидаларға сәйкес, жер қойнауын пайдаланушылар ғылымды қаржыландыруға көмірсутектерді өндіру кезеңінде алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша көтерілген өндіру шығындарының 1 пайызы мөлшерінде аударымдар жүргізуге міндетті.
Осы мақсатта бюджеттік сыныптаманың арнайы коды (БСК) бекітілді: 401103 – "Қазақстан Республикасының аумағында ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары".
Қағидаларға сәйкес, жер қойнауын пайдаланушы көмірсутектер мен уранды өндірудің бүкіл кезеңі бойы, екінші жылдан бастап, алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша көтерілген өндіру шығындарының бір пайызы мөлшерінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жыл сайынғы аударымдарды жүзеге асырады.
Егер жүргізілген аударымдардың сомасы алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша көтерілген өндіру шығындарының бір пайызынан асып кетсе, артық төленген бөлігі келесі жылы жер қойнауын пайдаланушының көрсетілген аударымдарды жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерін орындау есебіне есептеледі.
Сондай-ақ, алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша жер қойнауын пайдаланушы көтерген өндіру шығындарын анықтау, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыруға арналған аударымдар бойынша міндеттемелерді есептеу мақсатында, жер қойнауын пайдаланушылар көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға ұсынатын лицензиялық-келісімшарттық шарттардың орындалуы туралы есептің деректері негізінде жүзеге асырылатыны көрсетілген.
Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 23 ақпаннан бастап күшіне енеді.