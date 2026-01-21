Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру ережелері өзгерді
Атап айтқанда, конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар конкурсты ұйымдастырушының бастамасы бойынша немесе әлеуетті жекеше әріптестің сұрау салуына жауап ретінде енгізілетіні нақтыланады.
Конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 20 күннен кешіктірілмейтін мерзімде конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы, ал жекеше әріптесті айқындау бойынша қайталама конкурс өткізілген жағдайда – күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмейтін мерзімде хабарлайды.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік веб-порталында конкурстық құжаттамаға өзгерістер немесе толықтырулар енгізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап конкурстық өтінімдерді беру мерзімінің өтуі өзгертілген конкурстық құжаттама орналастырылғанға дейін тоқтатыла тұрады.
Конкурсты ұйымдастырушы өзгерістер жобасын сараптамаға және келісуге конкурстық құжаттамаға жібереді.
Конкурстық өтінімдерді қарауды және іріктеуді Комиссия конкурстық құжаттамада белгіленген үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттарын, оның ішінде мынадай өлшемшарттарды ескере отырып жүзеге асырады:
- конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттік міндеттемелерді төлеу көлемінен аспайтын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу көлемі;
- мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу мерзімі;
- мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін тартуға жататын жекеше әріптес қаражатының көлемі;
- мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты объектісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері;
- елішілік құндылық үлесі бойынша ақпарат;
- іске асырылған жобалардың тәжірибесі (Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының объектісіне ұқсас объектілерді салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану тәжірибесінің болуы (дербес не қатысушы ретінде өзге тұлғалармен бірлесіп);
- білікті мамандардың болуы;
- қызметті жүзеге асыру кезінде өндірілетін тауарларға, орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге шекті бағалар (тарифтер), осындай бағаларға (тарифтерге) үстемеақылар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген тәуекелдер;
- жеке әріптес өзіне қабылдайтын тәуекелдер.
Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын, оның ішінде оған тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде, үздік конкурстық өтінімді тану туралы хаттаманың көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға (мемлекеттік конкурстық өтінім жобасы бойынша) келісуге жібереді.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын келісу, оның ішінде оған тиісті өзгерістер енгізілген кезде, қаралатын әрбір мәселе бойынша келіспеу себептерін көрсете отырып, келісу не келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда тіркеуді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі жүзеге асырады.
МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған кезде шартты тіркеу бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның (республикалық жобалар бойынша) не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқтығы туралы растайтын хатын ұсынған кезде тиісті бюджет комиссиясының шешімінсіз жүзеге асырылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларында сондай-ақ жекеше әріптес МЖӘ объектісін мемлекеттік меншікке беру мерзімі басталған сәттен бастап 30 жұмыс күні ішінде МЖӘ шартының талаптарына сәйкес тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына жүгінетіні нақтыланады – республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілеріне немесе облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына қатысты, коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілеріне қатысты объектіні мемлекеттік меншікке беру туралы өтінішпен.
Егер МЖӘ шартында өзгеше белгіленбесе, МЖӘ объектісін мемлекеттік меншікке беру мерзімінің басталу сәті объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіту күні болып табылады.
Жеке әріптес өтінішпен бірге осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау кезінде жеке әріптес ұсынатын құжаттар тізбесіне сәйкес МЖӘ объектілерін мемлекеттік меншікке беру үшін тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына немесе облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына құжаттарды ұсынады.
Жекеше әріптес МЖӘ объектісін мемлекеттік әріптеске МЖӘ шартының талаптарына сәйкес келетін тиісті техникалық жағдайда беруді қамтамасыз ететіні көрсетіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 31 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.