Құқық

Алматының элиталы ауданынан құқық қорғау органдары қызметкерлеріне пәтер берілгені рас па - ІІМ түсініктемесі

Элиталы аудан, Алматы, құқық қорғау органдары қызметкерлері, пәтер, ІІМ, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 18:36 Сурет: sauda.e-qazyna.kz
ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі бүгін "қауіпсіздік қызметкерлері Алматыдан элиталық пәтерлер сатып алды-мыс" деген ақпаратқа қатысты ресми түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін sauda.e-qazyna.kz сайтында мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері Алматы қаласының Медеу ауданындағы элиталық тұрғын үй кешендерінің бірінен жалпы құны 2,5 млрд теңге болатын 16 пәтер алғаны туралы ақпарат жарияланды.

"Аталған жылжымайтын мүлік нысандары ҚР Ішкі істер министрлігіне берілмеді және ішкі істер органдарының балансында да емес. Сонымен қатар, ҚР ІІМ-нің құрылымдық бөлімшелері де аталған пәтерлерді өз қарамағына алмаған, іс жүзінде пайдаланбаған және қызметтік немесе өзге де мақсаттар үшін пайдалануды жоспарламаған", деп мәлімдеді 2026 жылғы 21 қаңтарда ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

2026 жылғы 20 қаңтарда ҚР Ішкі істер министрлігі Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасынан кейін Шымкент қалалық полиция департаментінің бастығы Нұрлан Алмасбеков пен оның бірінші орынбасары Құрманбек Саховтың жұмыстан босатылғанын растады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
17:19, 09 қыркүйек 2024
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
SMS-пен келген кодты ешкімге бермеңіз: ІІМ Қазақстандықтарға ескерту жасады
14:36, 03 қыркүйек 2025
SMS-пен келген кодты ешкімге бермеңіз: ІІМ Қазақстандықтарға ескерту жасады
Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды тапсырды
13:44, 18 қазан 2025
Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды тапсырды
