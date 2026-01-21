Депутат қыз алып қашуға қатысқан барлық адамды, тіпті апаларды да қамауға шақырды
Сурет: freepik
Депутат Мұрат Әбенов 2026 жылдың 21 қаңтарында Шымкент қалалық полициясының 17 жасар қызды ұрлау және зорлау ісіндегі әрекеттерін сынға алды. Оны ұрлап әкетіп, үйленуге мәжбүрлеген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұрат Әбенов мәжбүрлеп үйлендіруге қарсы жаңа бап қыркүйек айында күшіне енгенін және оған сәйкес 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатынын еске салды.
"Егер қызды алып қашушы күш қолданса және қандай да бір жарақат келтірсе, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін кесіледі. Шымкентте полиция бұл бапты қолданған жоқ. Шымкентте сталкинг болды, бірақ оны да жауапқа тартпады, уақытты созып жүріп алды. Содан кейін ұрлау дерегі болды, ата-анасы полицияға шағымданды, бірақ Шымкент полициясы шара қолданбады. Шын мәнінде, жаңа заң қыркүйек айында күшіне енді, үш ай өтті, бірақ Шымкент пен Түркістан облысындағы полиция жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді, меніңше, олар осы түсініксіз дәстүрді іштей қолдайтын да секілді", - деп атап өтті ол.
Түзетулерге сәйкес, оның айтуынша, қыз алып қашуға қатысы барлардың барлығы жауапкершілікке тартылуы керек.
"Оларды да жауапкершілікке тарту керек. Бап бар, енді полиция кім қолын ұстап тұрды, кім босағада жатып алды, кім көндіру жұмыстарын жүргізді, барлығын жауапқа тартуы керек, егер оның соңы зорлаумен аяқталса, онда олардың барлығы қылмысқа қатысушылар болып табылады, сондықтан барлығын, әжелерді де қамауға алу қажет. Неге осы уақытқа дейін бір де біреуі қамауға алынбады, ол жағын білмеймін. Шын мәнінде, қыз алып қашуға қатысқан барлық адам тобын 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына тартуы керек", деп сөзін түйіндеді Мұрат Әбенов.
Бұған дейін Қазақстанда қалыңдық ұрлау ісі бойынша алғашқы қылмыстық істер қозғалғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript