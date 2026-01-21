#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
506.7
593.14
6.53
Құқық

Депутат қыз алып қашуға қатысқан барлық адамды, тіпті апаларды да қамауға шақырды

Қыз алып қашу, Шымкент, Мұрат Әбенов, жазалау, жаңа бап, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 20:54 Сурет: freepik
Депутат Мұрат Әбенов 2026 жылдың 21 қаңтарында Шымкент қалалық полициясының 17 жасар қызды ұрлау және зорлау ісіндегі әрекеттерін сынға алды. Оны ұрлап әкетіп, үйленуге мәжбүрлеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұрат Әбенов мәжбүрлеп үйлендіруге қарсы жаңа бап қыркүйек айында күшіне енгенін және оған сәйкес 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатынын еске салды.

"Егер қызды алып қашушы күш қолданса және қандай да бір жарақат келтірсе, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін кесіледі. Шымкентте полиция бұл бапты қолданған жоқ. Шымкентте сталкинг болды, бірақ оны да жауапқа тартпады, уақытты созып жүріп алды. Содан кейін ұрлау дерегі болды, ата-анасы полицияға шағымданды, бірақ Шымкент полициясы шара қолданбады. Шын мәнінде, жаңа заң қыркүйек айында күшіне енді, үш ай өтті, бірақ Шымкент пен Түркістан облысындағы полиция жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді, меніңше, олар осы түсініксіз дәстүрді іштей қолдайтын да секілді", - деп атап өтті ол.

Түзетулерге сәйкес, оның айтуынша, қыз алып қашуға қатысы барлардың барлығы жауапкершілікке тартылуы керек.

"Оларды да жауапкершілікке тарту керек. Бап бар, енді полиция кім қолын ұстап тұрды, кім босағада жатып алды, кім көндіру жұмыстарын жүргізді, барлығын жауапқа тартуы керек, егер оның соңы зорлаумен аяқталса, онда олардың барлығы қылмысқа қатысушылар болып табылады, сондықтан барлығын, әжелерді де қамауға алу қажет. Неге осы уақытқа дейін бір де біреуі қамауға алынбады, ол жағын білмеймін. Шын мәнінде, қыз алып қашуға қатысқан барлық адам тобын 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына тартуы керек", деп сөзін түйіндеді Мұрат Әбенов.

Бұған дейін Қазақстанда қалыңдық ұрлау ісі бойынша алғашқы қылмыстық істер қозғалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте қызды алып қашқан Маңғыстау облысының тұрғыны қамауға алынды
18:11, 01 ақпан 2024
Шымкентте қызды алып қашқан Маңғыстау облысының тұрғыны қамауға алынды
Алматы облысының құтқарушылары дәретхана шұңқырынан екі баланы алып шықты
13:17, 29 шілде 2023
Алматы облысының құтқарушылары дәретхана шұңқырынан екі баланы алып шықты
Әуе билеттерінің бағасына бақылау күшейтіледі – депутат уәде берді
16:35, 08 желтоқсан 2025
Әуе билеттерінің бағасына бақылау күшейтіледі – депутат уәде берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: