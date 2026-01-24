#Халық заңгері
Құқық

Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы қашан өтетіні белгілі болды

Ақорда, Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия, алғашқы отырыс, 24 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.01.2026 11:53 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ҚР Конституциялық сотының баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 24 қаңтарда Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтетінін айтып, маңызды ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда тікелей беріледі:

Сондай-ақ Jibek Joly және 24KZ телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.

Тікелей эфир сағат 14:00-де басталады.

Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия немен айналысады және оның құрамына кімдер кіретінін мына арадан оқи аласыздар.

Оқи отырыңыз
Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталды
14:05, Бүгін
Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталды
Парламенттік реформа бойынша референдум қашан өтетіні белгілі болды
14:18, 20 қаңтар 2026
Парламенттік реформа бойынша референдум қашан өтетіні белгілі болды
Мемлекеттік тіл саясатын іске асыру жөніндегі комиссияның отырысы өтті
19:37, 27 мамыр 2024
Мемлекеттік тіл саясатын іске асыру жөніндегі комиссияның отырысы өтті
